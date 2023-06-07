Агент Чистяков о переходе Яшкина в «Ак Барс»: «С Овечкиным советовались, он дал напутствие. Мнение Саши по этому вопросу было очень ценно»

Теги Ак Барс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Дмитрий Яшкин Глеб Чистяков Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин дал напутствие Дмитрию Яшкину перед переходом в «Ак Барс».

Об этом сообщил агент Яшкина.

– Дмитрий советовался с Александром Овечкиным, куда ему перейти?

– Советовались, услышали мнение Саши тоже. Не буду рассказывать, что сказал Овечкин. Но свое напутствие он дал.

Они давно дружат с Димой, прекрасно знают друг друга. И мнение Саши по этому вопросу было очень ценно, – сказал Глеб Чистяков.

Яшкин ранее играл с Овечкиным в НХЛ за «Вашингтон».

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4 комментария

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Хома Брутт
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Теперь у нас что, Акбарс будет пристанищем всякого скама?
Нашли с кого пример брать, со ска... Ну-ну...
+3
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sd4fmwrvz8
ови дал добро, уже и его приплели сюда
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+1
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sd4fmwrvz8
Ответ Хома Брутт
Теперь у нас что, Акбарс будет пристанищем всякого скама? Нашли с кого пример брать, со ска... Ну-ну...
Противный клуб такой до такой степени стал,в НХЛ такое не возможно поэтому это и есть лучшая лига в мире
+1
-1
0
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