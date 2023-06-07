Агент Чистяков о переходе Яшкина в «Ак Барс»: «С Овечкиным советовались, он дал напутствие. Мнение Саши по этому вопросу было очень ценно»

Александр Овечкин дал напутствие Дмитрию Яшкину перед переходом в «Ак Барс».

Об этом сообщил агент Яшкина.

– советовался с , куда ему перейти?

– Советовались, услышали мнение Саши тоже. Не буду рассказывать, что сказал Овечкин. Но свое напутствие он дал.

Они давно дружат с Димой, прекрасно знают друг друга. И мнение Саши по этому вопросу было очень ценно, – сказал Глеб Чистяков.

Яшкин ранее играл с Овечкиным в за « ».