Агент Чистяков о переходе Яшкина в «Ак Барс»: «С Овечкиным советовались, он дал напутствие. Мнение Саши по этому вопросу было очень ценно»
Александр Овечкин дал напутствие Дмитрию Яшкину перед переходом в «Ак Барс».
Об этом сообщил агент Яшкина.
– Дмитрий советовался с Александром Овечкиным, куда ему перейти?
– Советовались, услышали мнение Саши тоже. Не буду рассказывать, что сказал Овечкин. Но свое напутствие он дал.
Они давно дружат с Димой, прекрасно знают друг друга. И мнение Саши по этому вопросу было очень ценно, – сказал Глеб Чистяков.
Нашли с кого пример брать, со ска... Ну-ну...