Форвард СКА Демидов – 4-й в рейтинге фаворитов драфта НХЛ-2024 (The Hockey Writers)

Российский хоккеист попал в топ хоккеистов, доступных для драфта НХЛ-2024..

Журналист Логан Хорн составил для портала The Hockey Writers список 16 лучших молодых игроков, которые могут быть задрафтованы в следующем году. Российский нападающий СКА Иван Демидов занял 4-е место, белорусский защитник Артем Левшунов из «Грин Бэй» – 3-е.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Макклин Селебрини (Университет Бостона);

2. Коул Эйзерман (США U18);

3. Артем Левшунов («Грин Бэй»);

4. Иван Демидов (СКА);

5. Конста Хелениус («Юкурит»);

6. Беркли Каттон («Спокан»);

7. Арон Кивихарью (ТПС);

8. Коул Хатсон (США U18);

9. Генри Мьюз («Оттава 67»);

10. Таннер Хау («Рейджайна»);

11. Максим Массе («Шикутими»);

12. Сэм Дикинсон (« »);

13. Микаэль Брандсегг-Нюгор («Мора U20»);

14. Чарли Элик («Брэндон Уит Кингс»);

15. Уилл Скахан (США U18);

16. Зейн Парех «Сагино».