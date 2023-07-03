Форвард СКА Демидов – 4-й в рейтинге фаворитов драфта НХЛ-2024 (The Hockey Writers)

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Российский хоккеист попал в топ хоккеистов, доступных для драфта НХЛ-2024..

Журналист Логан Хорн составил для портала The Hockey Writers список 16 лучших молодых игроков, которые могут быть задрафтованы в следующем году. Российский нападающий СКА Иван Демидов занял 4-е место, белорусский защитник Артем Левшунов из «Грин Бэй» – 3-е. 

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Макклин Селебрини (Университет Бостона);

2. Коул Эйзерман (США U18);

3. Артем Левшунов («Грин Бэй»);

4. Иван Демидов (СКА);

5. Конста Хелениус («Юкурит»);

6. Беркли Каттон («Спокан»);

7. Арон Кивихарью (ТПС);

8. Коул Хатсон (США U18);

9. Генри Мьюз («Оттава 67»);

10. Таннер Хау («Рейджайна»);

11. Максим Массе («Шикутими»);

12. Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»);

13. Микаэль Брандсегг-Нюгор («Мора U20»);

14. Чарли Элик («Брэндон Уит Кингс»);

15. Уилл Скахан (США U18);

16. Зейн Парех «Сагино».

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27 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ивану бы в аренду Сочи или Ладу на сезон, в СКА он не будет играть в КХЛ в этом сезоне
+14
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+14
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Alexantro
левшунов из Беларуси третий, и вряд ли упадет из первого раунда.
+8
0
+8
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Jamie Redknapp
Без обид, но ресурс Хоккей райтерс это блоговая платформа, там пишут в основном непрофессиональные журналисты, и их статьи часто не соответствуют действительности, такое легкое чтиво. Все равно что всерьез обсуждать пост Никиты Петухова, интересно, но достоверность близка к нулю.
+7
0
+7
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Oleg Kolesnikov
По уровню скилла он первый, ИМХО. И мы увидим как его оценивают по достоинству скауты и аналитики по ходу сезона. Главное, чтоб он контракт не продлял и в КХЛ играл. Надеюсь увидеть его с братом в аренде в какой-нибудь Ладе.
+7
0
+7
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J-12
Ответ йозе марино
а этот Демидов очередной украденный у кого то?
витязь если не ошибаюсь
+6
0
+6
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Ivan Juniorovich
Ну ниче, у лучшего тренера станет 4-й, раунд
+8
-5
+3
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alklimov2018
Ответ Белый офицер
За год в системе прокачается и выйдет на первое место.
Как Мичков?
+3
-1
+2
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Gilonjon862
На этом драфте нет Бедардов, так что при должном старании может и первым уйти, мастерство позволяет(правда отсутствие международных турниров играет большую роль).
+2
0
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kolhoz-ataka
Ответ Jamie Redknapp
Без обид, но ресурс Хоккей райтерс это блоговая платформа, там пишут в основном непрофессиональные журналисты, и их статьи часто не соответствуют действительности, такое легкое чтиво. Все равно что всерьез обсуждать пост Никиты Петухова, интересно, но достоверность близка к нулю.
сегодня выйдет рейтинг DailyFaceoff
+2
0
+2
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Terrence Phillip
Ответ Terrence Phillip
А чел, которому дали особый статус в 15 лет, выходит на драфт только в 2025? Кто знает?
все нашел, Майкл Миса его зовут, он в 25 году выходиь на драфт
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Как дела на заводе
Ответ Gilonjon862
На этом драфте нет Бедардов, так что при должном старании может и первым уйти, мастерство позволяет(правда отсутствие международных турниров играет большую роль).
Так Бедадрд один, откуда еще взяться Бедардам))
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copti_san
Ответ Gilonjon862
На этом драфте нет Бедардов, так что при должном старании может и первым уйти, мастерство позволяет(правда отсутствие международных турниров играет большую роль).
Селебрини тоже одним из самых сильных первых пиков за последнее время считается
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Саймон Гордый
Ответ йозе марино
а этот Демидов очередной украденный у кого то?
Витязь украл его у Дмитрова, а Скя у Витязь.
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Антон Никитин
Ответ Дима Миронов
где это Грин Бэй?
Штат Милуоки
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Как дела на заводе
Ответ Ivan Juniorovich
Ну ниче, у лучшего тренера станет 4-й, раунд
У Майка Бэбкока?
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Саймон Гордый
Демидов потенциально уровень Сергей Фёдоров/Евгений Малкин

1. Демидов
2. Егор Сурин
3. Игорь Чернышов
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Дмитрий Дашковский
Был Айзерман стал эйзерман
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5kywn5cddd
Демидов мне нравится больше Мичкова!
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Bobby Clarke
Продукт Системы - скажет Йозе.
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Petir Beilisch
Неужели воспитанник СКа выйдет на драфт под высоким пиком?! А, нет. Но трепач будет говорить восхвалять свою работу в системе СКа.
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Terrence Phillip
А чел, которому дали особый статус в 15 лет, выходит на драфт только в 2025? Кто знает?
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Maxim Shumov
Калгари уже является фаворитом драфта)) все разойдутся и буду АХЛовским составом танковать
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Maxim Shumov
В его уроках не подписывать контракт с «лучшей системой мира». Но и лучший тренер может ему подгадить в развитии, конечно.
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Белый офицер
За год в системе прокачается и выйдет на первое место.
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йозе марино
а этот Демидов очередной украденный у кого то?
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