Форвард СКА Демидов – 4-й в рейтинге фаворитов драфта НХЛ-2024 (The Hockey Writers)
Российский хоккеист попал в топ хоккеистов, доступных для драфта НХЛ-2024..
Журналист Логан Хорн составил для портала The Hockey Writers список 16 лучших молодых игроков, которые могут быть задрафтованы в следующем году. Российский нападающий СКА Иван Демидов занял 4-е место, белорусский защитник Артем Левшунов из «Грин Бэй» – 3-е.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Макклин Селебрини (Университет Бостона);
2. Коул Эйзерман (США U18);
3. Артем Левшунов («Грин Бэй»);
4. Иван Демидов (СКА);
5. Конста Хелениус («Юкурит»);
6. Беркли Каттон («Спокан»);
7. Арон Кивихарью (ТПС);
8. Коул Хатсон (США U18);
9. Генри Мьюз («Оттава 67»);
10. Таннер Хау («Рейджайна»);
11. Максим Массе («Шикутими»);
12. Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»);
13. Микаэль Брандсегг-Нюгор («Мора U20»);
14. Чарли Элик («Брэндон Уит Кингс»);
15. Уилл Скахан (США U18);
16. Зейн Парех «Сагино».
1. Демидов
2. Егор Сурин
3. Игорь Чернышов