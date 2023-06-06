Мичков – 4-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от The Hockey News, Симашев – 10-й, Гуляев – 13-й, Бут – 15-й
Матвей Мичков занял 4-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 по версии The Hockey News.
Журналист издания Тони Феррари представил топ-100 предстоящего драфта. Список возглавил нападающий Коннор Бедард.
1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)
2. н Адам Фантилли (университет Мичигана)
3. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)
4. н Матвей Мичков (СКА, КХЛ)
5. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)
6. н Оливер Мур (юниорская сборная США, программа USNTDP)
7. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)
8. з Аксель Сандин Пелликка («Шеллефтео», Швеция)
9. н Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP)
10. з Дмитрий Симашев («Локомотив», КХЛ)
...13. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)
...15. н Даниил Бут («Локомотив», КХЛ)
...22. н Тимур Муханов («Авангард», КХЛ)
...52. н Роман Канцеров («Металлург», КХЛ)
...58. н Айдар Суниев («Пентиктон», BCHL)
...71. н Егор Климович («Сибирские Снайперы», МХЛ)
...73. н Александр Рыков («Трактор», КХЛ)
...89. н Игнат Лутфуллин («СКА-1946», МХЛ)
5. Will Smith
31. Colby Barlow
37. Matthew Wood
69. Koehn Ziemmer
...
Лучший вариант сложно придумать.