Мичков – 4-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от The Hockey News, Симашев – 10-й, Гуляев – 13-й, Бут – 15-й

Теги Авангард Металлург Мг Локомотив СКА Трактор рейтинги НХЛ драфт НХЛ КХЛ МХЛ Сибирские Снайперы СКА-1946 АИК Шеллефтео Реджайна Эребру Матвей Мичков Коннор Бедард Райан Леонард Лео Карлссон Адам Фантилли Уилл Смит Михаил Гуляев Дмитрий Симашев Даниил Бут Александр Рыков Тимур Муханов Аксель Сандин Пелликка Роман Канцеров Оливер Мур Хоккей

Матвей Мичков занял 4-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 по версии The Hockey News.

Журналист издания Тони Феррари представил топ-100 предстоящего драфта. Список возглавил нападающий Коннор Бедард.

1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)

2. н Адам Фантилли (университет Мичигана)

3. н Лео КарлссонЭребру», Швеция)

4. н Матвей Мичков (СКА, КХЛ)

5. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)

6. н Оливер Мур (юниорская сборная США, программа USNTDP)

7. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)

8. з Аксель Сандин Пелликка («Шеллефтео», Швеция)

9. н Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP)

10. з Дмитрий Симашев («Локомотив», КХЛ)

...13. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)

...15. н Даниил Бут («Локомотив», КХЛ)

...22. н Тимур Муханов («Авангард», КХЛ)

...52. н Роман Канцеров («Металлург», КХЛ)

...58.  н Айдар Суниев («Пентиктон», BCHL)

...71. н Егор Климович («Сибирские Снайперы», МХЛ)

...73. н Александр Рыков («Трактор», КХЛ)

...89. н Игнат Лутфуллин («СКА-1946», МХЛ)

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
progexpNN
Отличный рейтинг, для Монреаля. Пусть бы все так и выбирали. И тогда Монреалю достанутся:
5. Will Smith
31. Colby Barlow
37. Matthew Wood
69. Koehn Ziemmer
...
Лучший вариант сложно придумать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dzenga 1
В первом раунде 5 наших !?!? Ого
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Казенкинский
ИМХО Сандин защитник как-то низковато. Думаю уйдет в топ5
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jigga
Сам тому не верил но всё-таки надежда была что Коннор будет в Чикаго!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Зарубин
Матвей в Детройт, знаковый клуб для российского болельщика, а то давненько там не было хороших русских игроков. Тем более генменеджер легенда клуба, которому не все равно на команду, да и к тому же имеющий опыт в Тампе. Детройт должен через 5 лет начать бороться за кубок, Матвей впишется как раз и контракт закончится. Если только Вашингтон перед Детройтом не заберет нового Овечкина:)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
5 россиян в первом раунде, неслабо так
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fjordy
Ответ progexpNN
Отличный рейтинг, для Монреаля. Пусть бы все так и выбирали. И тогда Монреалю достанутся: 5. Will Smith 31. Colby Barlow 37. Matthew Wood 69. Koehn Ziemmer ... Лучший вариант сложно придумать.
Не представляю, чтобы Барлоу и Вуд упали так далеко.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий