Мичков – 5-й в финальном рейтинге Боба Маккензи перед драфтом НХЛ, Симашев – 19-й, Бут – 22-й, Гуляев – 23-й

Теги Авангард Локомотив СКА рейтинги НХЛ драфт НХЛ Западная хоккейная лига сборная США U18 КХЛ Боб Маккензи Реджайна Матвей Мичков Коннор Бедард Далибор Дворски Давид Райнбахер Райан Леонард Лео Карлссон Адам Фантилли Уилл Смит Михаил Гуляев Дмитрий Симашев Даниил Бут Гэйб Перро Зак Бенсон Хоккей

Матвей Мичков занял пятое место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Боба Маккензи.

Эксперт и инсайдер TSN Боб Маккензи опубликовал финальный рейтинг в преддверии драфта НХЛ.

Список выглядит следующим образом:

1. н Коннор Бедард («Реджайна», WHL);

2. н Адам Фантилли (университет Мичигана);

3. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция);

4. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP);

5. н Матвей Мичков (СКА, КХЛ);

6. н Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP);

7. н Далибор Дворски (АИК, Швеция);

8. з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария);

9. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL);

10. н Гэйб Перро (юниорская сборная США, программа USNTDP);

...

19. з Дмитрий Симашев («Локомотив», КХЛ);

...

22. н Даниил Бут («Локомотив», КХЛ);

23. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ).

1 комментарий

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kazbek.sultanbek
Драфт очень сильный. Первая пятерка вообще топ.
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