Мичков – 5-й в финальном рейтинге Боба Маккензи перед драфтом НХЛ, Симашев – 19-й, Бут – 22-й, Гуляев – 23-й
Матвей Мичков занял пятое место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Боба Маккензи.
Эксперт и инсайдер TSN Боб Маккензи опубликовал финальный рейтинг в преддверии драфта НХЛ.
Список выглядит следующим образом:
1. н Коннор Бедард («Реджайна», WHL);
2. н Адам Фантилли (университет Мичигана);
3. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция);
4. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP);
5. н Матвей Мичков (СКА, КХЛ);
6. н Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP);
7. н Далибор Дворски (АИК, Швеция);
8. з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария);
9. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL);
10. н Гэйб Перро (юниорская сборная США, программа USNTDP);
...
19. з Дмитрий Симашев («Локомотив», КХЛ);
...
22. н Даниил Бут («Локомотив», КХЛ);
23. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ).
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