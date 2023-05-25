Кудерметова, Герман Эль Класико и игрок в Dota 2 dyrachyo – победители рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт»

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Forbes представил победителей рейтинга «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт».

В апреле журнал обнародовал лонг-лист из 100 номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет в 2023 году.

Победителями в категории «Спорт и киберспорт» стали создатель медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Эль Класико, теннисистка Вероника Кудерметова и игрок в Dota 2 клуба Gaimin Gladiators Антон «dyrachyo» Шкредов.

На победу также претендовали лыжница Вероника Степанова, боец MMA Усман Нурмагомедов, вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, защитник СКА Александр Никишин, фигуристка Софья Акатьева, игрок в Dota 2 команды BetBoom Егор «Nightfall» Григоренко и игрок в CS:GO команды Cloud9 Сергей «Ax1Le» Рыхторов.

11 комментариев

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Фаргат Гарипов
Ответ Tespik
Наверно нахватаю дизов, но как же раздражает нахождение в одном списке профессиональных спортсменов, как Кудерметова, на одном уровне с геймерами. По мне эти контрстрайки, доты и прочая херня не имеют отношения к профессиональному спорту. Нужно разделять эти рейтинги
А по какому критерию это не спорт? Международно признан, крупные турниры, много фанатов. Те же шахматы например, спортом признаются почти всеми, хотя концептуально ничем от киберспорта не отличаются.
+5
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+5
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Mephi027
А в чем критерий?

Если это список Форбс, то там по деньгам считают же. Или как?
+2
-1
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Mariaku
Голосовала за Суперсоника. Надеюсь, она ещё победит в таком рейтинге в будущем!
+3
-3
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Ann P
Жаль, что Соня не победила, я голосовала
+1
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Tespik
Наверно нахватаю дизов, но как же раздражает нахождение в одном списке профессиональных спортсменов, как Кудерметова, на одном уровне с геймерами.
По мне эти контрстрайки, доты и прочая херня не имеют отношения к профессиональному спорту.
Нужно разделять эти рейтинги
+4
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Rudy Ledtner
Тоха красавчик. Не только в топовой команде играет на высоком уровне, но еще и медиактивность на высочайшем, невиданном для обычных спортсменов уровне держит. Адекватный и простой парень. Только хотя бы за это можно за него порадоваться.

P.S. Почитал тут комменты... Я сам киберспортом 3 года интересуюсь, в частности Докой 2. По истечении этих 3 лет с уверенностью могу сказать, что это спорт, пусть и в несколько непривычной для большинства форме. Есть как косвенные сходства (наличие зрителей, денег, азарта), так и прямые (объективная соревновательная система, конкуренция, необходимость наличия у участников определенных ментальных, так и физиологических умений).

По сравнению с обычным, классическим спортом, есть как плюсы (динамичность, смена патчей и меты), так и минусы (спорт для задротов и высокий порог вхождения).

Динамичность происходящего, наверное самая отличительная черта. Поэтому мой брат, который на 12 лет младше, предпочитает матчи КС и Доты тому же футболу/теннису. Там для него все медленно и тягуче. Я же наоборот, больше 2-3 матчей доты подряд смотреть не могу, слишком много инфы)
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ɔculpa
Ответ Tespik
Наверно нахватаю дизов, но как же раздражает нахождение в одном списке профессиональных спортсменов, как Кудерметова, на одном уровне с геймерами. По мне эти контрстрайки, доты и прочая херня не имеют отношения к профессиональному спорту. Нужно разделять эти рейтинги
Назватаешь дизов?)
Ты можешь нахватать дизов лишь за то, что считаешь, что твоё высказывание – это больше про дизы, и ты свалился с Луны, если не знаешь, что в разделе традиционного спорта новости о киберспорте не усваиваются в принципе, так что ты либо не в теме обоих миров, и поэтому не слишком ли рано было тебе выступать даже здесь и даже вот так, либо ты всё понимаешь, и просто пытаешься максимально дешёвым способом собрать плюсцов.
Я вижу тут на тебя начинают возмущаться геймеры, только это не значит, что геймеров приняли в традиционном мире спорта. И совершенно не важно, какие они приводят критерии, или какие критерии кажутся разумными мне.
И против киберспорта, к слову, я не имею совершенно ничего.
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ɔculpa
Ответ Фаргат Гарипов
А по какому критерию это не спорт? Международно признан, крупные турниры, много фанатов. Те же шахматы например, спортом признаются почти всеми, хотя концептуально ничем от киберспорта не отличаются.
Ну с "почти всеми" ты подзагнул, хотя я не против шахмат, но лично для меня очевидно (как, видимо, для тебя очевидно и то обратное), что шахматы как традиционный вид спорта смотрятся максимально своеобразно.
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Артем Гетманенко
Ответ Фаргат Гарипов
А по какому критерию это не спорт? Международно признан, крупные турниры, много фанатов. Те же шахматы например, спортом признаются почти всеми, хотя концептуально ничем от киберспорта не отличаются.
отличается, тем что в киберспорте помимо мозгов нужно еще и невероятную реакцию иметь и не только, то есть более приближенно к обычному спорту
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