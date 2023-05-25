Кудерметова, Герман Эль Класико и игрок в Dota 2 dyrachyo – победители рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт»
Forbes представил победителей рейтинга «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт».
В апреле журнал обнародовал лонг-лист из 100 номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет в 2023 году.
Победителями в категории «Спорт и киберспорт» стали создатель медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Эль Класико, теннисистка Вероника Кудерметова и игрок в Dota 2 клуба Gaimin Gladiators Антон «dyrachyo» Шкредов.
На победу также претендовали лыжница Вероника Степанова, боец MMA Усман Нурмагомедов, вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, защитник СКА Александр Никишин, фигуристка Софья Акатьева, игрок в Dota 2 команды BetBoom Егор «Nightfall» Григоренко и игрок в CS:GO команды Cloud9 Сергей «Ax1Le» Рыхторов.
Если это список Форбс, то там по деньгам считают же. Или как?
По мне эти контрстрайки, доты и прочая херня не имеют отношения к профессиональному спорту.
Нужно разделять эти рейтинги
P.S. Почитал тут комменты... Я сам киберспортом 3 года интересуюсь, в частности Докой 2. По истечении этих 3 лет с уверенностью могу сказать, что это спорт, пусть и в несколько непривычной для большинства форме. Есть как косвенные сходства (наличие зрителей, денег, азарта), так и прямые (объективная соревновательная система, конкуренция, необходимость наличия у участников определенных ментальных, так и физиологических умений).
По сравнению с обычным, классическим спортом, есть как плюсы (динамичность, смена патчей и меты), так и минусы (спорт для задротов и высокий порог вхождения).
Динамичность происходящего, наверное самая отличительная черта. Поэтому мой брат, который на 12 лет младше, предпочитает матчи КС и Доты тому же футболу/теннису. Там для него все медленно и тягуче. Я же наоборот, больше 2-3 матчей доты подряд смотреть не могу, слишком много инфы)
Ты можешь нахватать дизов лишь за то, что считаешь, что твоё высказывание – это больше про дизы, и ты свалился с Луны, если не знаешь, что в разделе традиционного спорта новости о киберспорте не усваиваются в принципе, так что ты либо не в теме обоих миров, и поэтому не слишком ли рано было тебе выступать даже здесь и даже вот так, либо ты всё понимаешь, и просто пытаешься максимально дешёвым способом собрать плюсцов.
Я вижу тут на тебя начинают возмущаться геймеры, только это не значит, что геймеров приняли в традиционном мире спорта. И совершенно не важно, какие они приводят критерии, или какие критерии кажутся разумными мне.
И против киберспорта, к слову, я не имею совершенно ничего.