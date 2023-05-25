Кудерметова, Герман Эль Класико и игрок в Dota 2 dyrachyo – победители рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт»

Forbes представил победителей рейтинга «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт».

В апреле журнал обнародовал лонг-лист из 100 номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет в 2023 году.

Победителями в категории «Спорт и киберспорт» стали создатель медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Эль Класико, теннисистка и игрок в Dota 2 клуба Gaimin Gladiators Антон «dyrachyo» Шкредов.

На победу также претендовали лыжница Вероника Степанова, боец MMA Усман Нурмагомедов, вратарь « » , защитник СКА Александр Никишин, фигуристка , игрок в Dota 2 команды BetBoom Егор «Nightfall» Григоренко и игрок в CS:GO команды Cloud9 Сергей «Ax1Le» Рыхторов.