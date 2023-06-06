Мичков – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Кори Пронмана с точки зрения лучшего набора навыков и физических качеств. Бедард – 2-й
Матвей Мичков занял первое место в рейтинге драфта НХЛ от Кори Пронмана.
Журналист The Athletic составил рейтинг драфта-2023 с точки зрения лучшего набора навыков и физических качеств, без учета результативности и различных факторов риска.
Топ-36 возглавил Матвей Мичков.
«Его мастерство в сочетании с чувством гола просто невероятны. Он видит игру на другом уровне и становится машиной для создания голевых моментов, как только забрасывает шайбу в зону соперника.
Недостаток скорости и габаритов являются заметными препятствиями в прогнозировании его профессионального будущего – и то, и другое хуже, чем у Коннора Бедарда, и у него нет мотора Бедарда, – но он уникальный игрок, и у него есть потенциал для того, чтобы демонстрировать огромные цифры в атаке на профессиональном уровне, если он выстрелит, в чем нельзя быть уверенным», – написал Пронман о Мичкове.
1. н Матвей Мичков (СКА, КХЛ)
2. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)
3. н Адам Фантилли (университет Мичигана)
4. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)
5. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)
6. н Нейт Даниелсон («Брэндон», WHL)
7. з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария)
8. н Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP)
9. н Гейб Перро (юниорская сборная США, программа USNTDP)
10. н Даниил Бут («Локомотив», КХЛ)
...17. з Дмитрий Симашев («Локомотив», КХЛ)
Ах, Мичков же русский и играл в российской лиге, не солнцеликий канадец из богоподобной WHL.
А какой-нибудь Драйщайтль сможет дать Моте конкуренцию в этом плане? А хотя бы МакДак?