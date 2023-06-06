Мичков – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Кори Пронмана с точки зрения лучшего набора навыков и физических качеств. Бедард – 2-й

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Матвей Мичков занял первое место в рейтинге драфта НХЛ от Кори Пронмана.

Журналист The Athletic составил рейтинг драфта-2023 с точки зрения лучшего набора навыков и физических качеств, без учета результативности и различных факторов риска.

Топ-36 возглавил Матвей Мичков.

«Его мастерство в сочетании с чувством гола просто невероятны. Он видит игру на другом уровне и становится машиной для создания голевых моментов, как только забрасывает шайбу в зону соперника.

Недостаток скорости и габаритов являются заметными препятствиями в прогнозировании его профессионального будущего – и то, и другое хуже, чем у Коннора Бедарда, и у него нет мотора Бедарда, – но он уникальный игрок, и у него есть потенциал для того, чтобы демонстрировать огромные цифры в атаке на профессиональном уровне, если он выстрелит, в чем нельзя быть уверенным», – написал Пронман о Мичкове.

1. н Матвей Мичков (СКА, КХЛ)

2. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)

3. н Адам Фантилли (университет Мичигана)

4. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)

5. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)

6. н Нейт Даниелсон («Брэндон», WHL)

7. з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария)

8. н Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP)

9. н Гейб Перро (юниорская сборная США, программа USNTDP)

10. н Даниил Бут («Локомотив», КХЛ)

...17. з Дмитрий Симашев («Локомотив», КХЛ)

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15 комментариев

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Pronger
Ответ Leonardo_MU
Это даже не смешно...
Бедард свой уровень только по детям показывал, Мичков уже играл со взрослыми и в принципе был неплох. Что смешного?
Ах, Мичков же русский и играл в российской лиге, не солнцеликий канадец из богоподобной WHL.
+16
-11
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FaithDevotion
Ответ Pronger
Бедард свой уровень только по детям показывал, Мичков уже играл со взрослыми и в принципе был неплох. Что смешного? Ах, Мичков же русский и играл в российской лиге, не солнцеликий канадец из богоподобной WHL.
На очередного некствана люди уже молятся, тут идти против течения и говорить что-то противоположное тому, что Битард лучший и всё такое, нельзя - заклюют)
+6
-1
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Денис Гончаров
Ответ Leonardo_MU
Это даже не смешно...
Да нет, на самом деле все очень понятно. Человек своим особым мнением сейчас наберет себе много цитирований и внимания. На мой взгляд это единственная причина такого рейтинга
+6
-2
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Ko Vi
Ответ Pronger
Бедард свой уровень только по детям показывал, Мичков уже играл со взрослыми и в принципе был неплох. Что смешного? Ах, Мичков же русский и играл в российской лиге, не солнцеликий канадец из богоподобной WHL.
на ЮЧМ, где они оба выступали, Мичков был и лучшим бомбардиром и снайпером, так что, и "по детям" Мичков не уступал
+4
0
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Leonardo_MU
Это даже не смешно...
+13
-11
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Oleg Olegov
Уилл Смит на драфте НХЛ это мощно
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Maxim Shumov
У Мичкова хоккейный IQ выше, чем у Бедарда?
А какой-нибудь Драйщайтль сможет дать Моте конкуренцию в этом плане? А хотя бы МакДак?
+1
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punker18
Ответ Александр Колосов
Смело
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Александр Колосов
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alklimov2018
Не понимаю, как можно вообще обсуждать высказывания в стиле "я так думаю".
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Ko Vi
вообще, странно, именно с точки зрения того, что у Бедарда более "ценное" амплуа даже при прочих равных
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Ryan T.
Ответ Oleg Olegov
Уилл Смит на драфте НХЛ это мощно
По моему про это уже 10 раз пошутили. На 11-й не смешно.
0
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