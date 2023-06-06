Мичков – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Кори Пронмана с точки зрения лучшего набора навыков и физических качеств. Бедард – 2-й

Матвей Мичков занял первое место в рейтинге драфта НХЛ от Кори Пронмана.

Журналист The Athletic составил рейтинг драфта-2023 с точки зрения лучшего набора навыков и физических качеств, без учета результативности и различных факторов риска.

Топ-36 возглавил Матвей Мичков.

«Его мастерство в сочетании с чувством гола просто невероятны. Он видит игру на другом уровне и становится машиной для создания голевых моментов, как только забрасывает шайбу в зону соперника.

Недостаток скорости и габаритов являются заметными препятствиями в прогнозировании его профессионального будущего – и то, и другое хуже, чем у Коннора Бедарда, и у него нет мотора Бедарда, – но он уникальный игрок, и у него есть потенциал для того, чтобы демонстрировать огромные цифры в атаке на профессиональном уровне, если он выстрелит, в чем нельзя быть уверенным», – написал Пронман о Мичкове.

1. н Матвей Мичков (СКА, КХЛ)

2. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)

3. н Адам Фантилли (университет Мичигана)

4. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)

5. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)



6. н Нейт Даниелсон («Брэндон», WHL)

7. з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария)

8. н Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP)

9. н Гейб Перро (юниорская сборная США, программа USNTDP)

10. н Даниил Бут («Локомотив», КХЛ)

...17. з Дмитрий Симашев («Локомотив», КХЛ)