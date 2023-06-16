Гуляев – 5-й в рейтинге лучших защитников драфта НХЛ-2023, Симашев – 7-й, Райнбахер – 1-й (NHL.com)

Михаил Гуляев занял 5-е место в рейтинге защитников, доступных для выбора на драфте-2023.

NHL.com представил свою версию топ-10 защитников.

1. Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария)

2. Пелликка (« », Швеция)

3. Том Уилландер (« », Швеция)

4. Лукас Драгичевич («Трай-Сити», WHL)

5. (« », КХЛ)

6. Оливер Бонк («Лондон Найтс», OHL)

7. Дмитрий Симашев («Локомотив», КХЛ)

8. Этьен Морен («Монктон», QMJHL)

9. Эндрю Гибсон («Су Грейхаундс», OHL)

10. Максим Штрбак («Су Фолс», USHL)