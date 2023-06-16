Гуляев – 5-й в рейтинге лучших защитников драфта НХЛ-2023, Симашев – 7-й, Райнбахер – 1-й (NHL.com)

Теги Авангард Локомотив рейтинги НХЛ драфт НХЛ Клотен Флайерс КХЛ Лондон Найтс Регле Монктон АИК Шеллефтео Трай-Сити Су Грейхаундс Максим Штрбак Дэвид Райнбахер Лукас Драгичевич Михаил Гуляев Дмитрий Симашев Аксель Сандин Пелликка Эндрю Гибсон Этьен Морен Хоккей

Михаил Гуляев занял 5-е место в рейтинге защитников, доступных для выбора на драфте-2023.

NHL.com представил свою версию топ-10 защитников. 

1. Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария)

2. Аксель Сандин Пелликка («Шеллефтео», Швеция)

3. Том Уилландер («Регле», Швеция)

4. Лукас Драгичевич («Трай-Сити», WHL)

5. Михаил ГуляевАвангард», КХЛ)

6. Оливер Бонк («Лондон Найтс», OHL)

7. Дмитрий Симашев («Локомотив», КХЛ)

8. Этьен Морен («Монктон», QMJHL)

9. Эндрю Гибсон («Су Грейхаундс», OHL)

10. Максим Штрбак («Су Фолс», USHL)

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ястреб
👍💪
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий