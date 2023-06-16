Гуляев – 5-й в рейтинге лучших защитников драфта НХЛ-2023, Симашев – 7-й, Райнбахер – 1-й (NHL.com)
Михаил Гуляев занял 5-е место в рейтинге защитников, доступных для выбора на драфте-2023.
NHL.com представил свою версию топ-10 защитников.
1. Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария)
2. Аксель Сандин Пелликка («Шеллефтео», Швеция)
3. Том Уилландер («Регле», Швеция)
4. Лукас Драгичевич («Трай-Сити», WHL)
5. Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)
6. Оливер Бонк («Лондон Найтс», OHL)
7. Дмитрий Симашев («Локомотив», КХЛ)
8. Этьен Морен («Монктон», QMJHL)
9. Эндрю Гибсон («Су Грейхаундс», OHL)
10. Максим Штрбак («Су Фолс», USHL)
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