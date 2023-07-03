«Эдмонтон» подписал экс-защитника «Далласа» Глисона. Контракт – на 2 года

Теги переходы Эдмонтон НХЛ АХЛ Техас Бен Глисон Хоккей

Защитник Бен Глисон перешел в «Эдмонтон».

«Ойлерс» заключили контракт на 2 года с 25-летним хоккеистом. Средняя зарплата игрока составит 775 тысяч долларов в год. 

Первый год сделки является двусторонним, а второй – односторонним.

Сезон-2022/23 Глисон провел в АХЛ. В составе «Техаса» он провел 68 матчей и набрал 33 (9+24) очка. В НХЛ защитник играл в сезоне-2018/19. Тогда он провел 4 игры за «Даллас» и отдал 1 результативную передачу. 

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2 комментария

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Белый офицер
Знаю только Тима Глисона. Вот он бы в свои лучшие годы не помешал в обороне дноднонтона.
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Серый
Ответ Белый офицер
Знаю только Тима Глисона. Вот он бы в свои лучшие годы не помешал в обороне дноднонтона.
Я про него и подумал, типа, да неужели ещё играет?
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