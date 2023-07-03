«Эдмонтон» подписал экс-защитника «Далласа» Глисона. Контракт – на 2 года

Защитник Бен Глисон перешел в «Эдмонтон».

«Ойлерс» заключили контракт на 2 года с 25-летним хоккеистом. Средняя зарплата игрока составит 775 тысяч долларов в год.

Первый год сделки является двусторонним, а второй – односторонним.

Сезон-2022/23 Глисон провел в . В составе « » он провел 68 матчей и набрал 33 (9+24) очка. В НХЛ защитник играл в сезоне-2018/19. Тогда он провел 4 игры за «Даллас» и отдал 1 результативную передачу.