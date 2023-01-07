«Эдмонтон» подписал двусторонний контракт с Джастином Бэйли. Форвард набрал 10 очков в 16 матчах сезона АХЛ

Джастин Бэйли подписал контракт с « ».

Соглашение с 27-летним нападающим рассчитано на один год. Договор является двусторонним. Оклад хоккеиста на уровне НХЛ – 750 тысяч долларов.

В нынешнем сезоне Бэйли выступает за « » – фарм-клуб «Ойлерс» в . Форвард записал на свой счет 10 (4+6) очков в 16 матчах регулярного чемпионата.

В хоккеист сыграл 82 игры и набрал 9 (5+4) очков.