«Эдмонтон» подписал двусторонний контракт с Джастином Бэйли. Форвард набрал 10 очков в 16 матчах сезона АХЛ

Теги переходы Эдмонтон НХЛ АХЛ Бейкерсфилд Джастин Бэйли Хоккей

Джастин Бэйли подписал контракт с «Эдмонтоном».

Соглашение с 27-летним нападающим рассчитано на один год. Договор является двусторонним. Оклад хоккеиста на уровне НХЛ – 750 тысяч долларов.

В нынешнем сезоне Бэйли выступает за «Бейкерсфилд» – фарм-клуб «Ойлерс» в АХЛ. Форвард записал на свой счет 10 (4+6) очков в 16 матчах регулярного чемпионата.

В НХЛ хоккеист сыграл 82 игры и набрал 9 (5+4) очков.

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