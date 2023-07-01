Педерсон и Каджула подписали контракты с «Эдмонтоном» на 2 года

Форварды Лэйн Педерсон и Дрэйк Каджула перешли в «Эдмонтон».

Срок соглашений рассчитан на 2 года. Зарплата – 775 тысяч долларов в год.

В минувшем сезоне Педерсон провел 27 игр в регулярном чемпионате НХЛ за «Ванкувер» и « » и набрал 6 (3+3) баллов. В 22 матчах АХЛ он отметился 24 (17+7) очками.

провел большу часть сезона-2022/23 в . В 65 играх он набрал 53 (22+31) очка. В НХЛ он сыграл 4 матча за « ».