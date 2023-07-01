Педерсон и Каджула подписали контракты с «Эдмонтоном» на 2 года

Теги переходы Питтсбург Коламбус Эдмонтон НХЛ АХЛ Дрэйк Каджула Лэйн Педерсон Хоккей

Форварды Лэйн Педерсон и Дрэйк Каджула перешли в «Эдмонтон».

Срок соглашений рассчитан на 2 года. Зарплата – 775 тысяч долларов в год.

В минувшем сезоне Педерсон провел 27 игр в регулярном чемпионате НХЛ за «Ванкувер» и «Коламбус» и набрал 6 (3+3) баллов. В 22 матчах АХЛ он отметился 24 (17+7) очками.

Каджула провел большу часть сезона-2022/23 в АХЛ. В 65 играх он набрал 53 (22+31) очка. В НХЛ он сыграл 4 матча за «Питтсбург».

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1 комментарий

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Дмитрий Дашковский
Эдмонтон убей ген менеджера
+3
0
+3
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