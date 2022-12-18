«Эдмонтон» подписал контракт с Демерсом на год и 750 тысяч долларов. Защитник играл за фарм-клуб «Ойлерс» в этом сезоне

подписал контракт с « ».

Соглашение 34-летнего защитника с клубом рассчитано на год и 750 тысяч долларов. Договор является двусторонним.

В текущем сезоне Демерс выступал за фарм-клуб Ойлерс в – . Защитник записал на свой счет 9 (0+9) очков при полезности «минус 4» в 24 матчах регулярного чемпионата.

В прошлом сезоне он не выступал в . Джейсон сыграл за сборную Канады на Олимпиаде (3 матча), а также за «Ак Барс» в КХЛ (5 матчей в регулярном чемпионате и 4 в Кубке Гагарина).