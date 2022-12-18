«Эдмонтон» подписал контракт с Демерсом на год и 750 тысяч долларов. Защитник играл за фарм-клуб «Ойлерс» в этом сезоне
Джейсон Демерс подписал контракт с «Эдмонтоном».
Соглашение 34-летнего защитника с клубом рассчитано на год и 750 тысяч долларов. Договор является двусторонним.
В текущем сезоне Демерс выступал за фарм-клуб Ойлерс в АХЛ – «Бейкерсфилд». Защитник записал на свой счет 9 (0+9) очков при полезности «минус 4» в 24 матчах регулярного чемпионата.
В прошлом сезоне он не выступал в НХЛ. Джейсон сыграл за сборную Канады на Олимпиаде (3 матча), а также за «Ак Барс» в КХЛ (5 матчей в регулярном чемпионате и 4 в Кубке Гагарина).
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