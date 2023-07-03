«Торонто» подписал Бертуцци на 1 год и 5,5 млн долларов. «Детройт» обменял его в «Бостон» в марте
Тайлер Бертуцци продолжит карьеру в «Торонто».
Нападающий подписал однолетний контракт с зарплатой 5,5 млн долларов.
В минувшем сезоне канадец был обменян из «Детройта» в «Бостон».
Он провел 50 игр в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 30 (8+22) очков. В плей-офф – 10 (5+5) баллов в 7 матчах. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Бертуцци 326 матчей и 218 (92+126) очков.
Игры за «Брюинс» в Кубке Стэнли стали для 28-летнего нападающего дебютными. Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 4,75 млн долларов.
Ну и, похоже, теперь обмен Нюландера неизбежен. Главное теперь тут не погореть и получить качественные активы обратно, желательно готового игрока в основу.
Поскольку они сделали предложение по контракту Самсонову и подпишут его. То чтобы уложиться в потолок, они либо обменяют Ньюландера с его 7$ или обменяют или выкупят Мюррея с его 4,7$. А может сделают сразу эти две вещи и возьмут еще кого-нибудь в тройку к Таваресу-Бертуции-......
Напрашивается вопрос - а так ли нужны команде Клинберг и Мюррей? Могли ведь еще и О’Райли сохранить