«Торонто» подписал Бертуцци на 1 год и 5,5 млн долларов. «Детройт» обменял его в «Бостон» в марте

Тайлер Бертуцци продолжит карьеру в «Торонто».

Нападающий подписал однолетний контракт с зарплатой 5,5 млн долларов.

В минувшем сезоне канадец был обменян из «Детройта» в «Бостон».

Он провел 50 игр в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 30 (8+22) очков. В плей-офф – 10 (5+5) баллов в 7 матчах. Всего в регулярных чемпионатах у 326 матчей и 218 (92+126) очков.

Игры за «Брюинс» в Кубке Стэнли стали для 28-летнего нападающего дебютными. Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 4,75 млн долларов.