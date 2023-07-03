«Торонто» подписал Бертуцци на 1 год и 5,5 млн долларов. «Детройт» обменял его в «Бостон» в марте

Теги переходы Торонто Бостон Детройт НХЛ Тайлер Бертуцци Хоккей

Тайлер Бертуцци продолжит карьеру в «Торонто».

Нападающий подписал однолетний контракт с зарплатой 5,5 млн долларов.

В минувшем сезоне канадец был обменян из «Детройта» в «Бостон».

Он провел 50 игр в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 30 (8+22) очков. В плей-офф – 10 (5+5) баллов в 7 матчах. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Бертуцци 326 матчей и 218 (92+126) очков.

Игры за «Брюинс» в Кубке Стэнли стали для 28-летнего нападающего дебютными. Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 4,75 млн долларов.

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4 комментария

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Иван Павлов
Ого, первое адекватное действие от Треливинга. Торонто нужна была жёсткость именно в топ-6, а не в нижние звенья. Бертуцци - это мощный апгрейд по сравнению с Бантингом. Правда почему на год всего?

Ну и, похоже, теперь обмен Нюландера неизбежен. Главное теперь тут не погореть и получить качественные активы обратно, желательно готового игрока в основу.
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FOX_SKILL
Удачно. Но тогда возникают следующие мысли по их потолку зп и команде.
Поскольку они сделали предложение по контракту Самсонову и подпишут его. То чтобы уложиться в потолок, они либо обменяют Ньюландера с его 7$ или обменяют или выкупят Мюррея с его 4,7$. А может сделают сразу эти две вещи и возьмут еще кого-нибудь в тройку к Таваресу-Бертуции-......
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Wekil
Ну вот и хорошо, был этот контракт года на 3-4, было бы вообще отлично.
Напрашивается вопрос - а так ли нужны команде Клинберг и Мюррей? Могли ведь еще и О’Райли сохранить
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Иван Павлов
Ответ Wekil
Ну вот и хорошо, был этот контракт года на 3-4, было бы вообще отлично. Напрашивается вопрос - а так ли нужны команде Клинберг и Мюррей? Могли ведь еще и О’Райли сохранить
О’Райлли хотели сохранить, были переговоры, он сам отказался подписываться. С контрактом Мюррея, думаю, ещё что-то сделают - либо обмен, либо выкуп.
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