Орлов возглавил рейтинг лучших свободных агентов по версии TSN. Тарасенко – 7-й, Бертуцци – 2-й, Цукер – 3-й

Дмитрий Орлов возглавил рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии TSN.

В топ-10 игроков, которые могут стать свободными агентами, также вошел Владимир Тарасенко.

1. (« »)

2. («Бостон»)

3. («Питтсбург»)

4. Райан О’Райлли («Торонто»)

5. Алекс Киллорн («Тампа»)

6. Джей Ти Комфер («Колорадо»)

7. Владимир Тарасенко («Рейнджерс»)

8. Патрик Кэйн («Рейнджерс»)

9. Джон Клингберг («Миннесота»)

10. Тристан Джерри («Питтсбург»)