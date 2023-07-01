Орлов возглавил рейтинг лучших свободных агентов по версии TSN. Тарасенко – 7-й, Бертуцци – 2-й, Цукер – 3-й

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Дмитрий Орлов возглавил рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии TSN.

В топ-10 игроков, которые могут стать свободными агентами, также вошел Владимир Тарасенко.

1. Дмитрий ОрловБостон»)

2. Тайлер Бертуцци («Бостон»)

3. Джейсон Цукер («Питтсбург»)

4. Райан О’Райлли («Торонто»)

5. Алекс Киллорн («Тампа»)

6. Джей Ти Комфер («Колорадо»)

7. Владимир Тарасенко («Рейнджерс»)

8. Патрик Кэйн («Рейнджерс»)

9. Джон Клингберг («Миннесота»)

10. Тристан Джерри («Питтсбург»)

5 комментариев

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Jamie Redknapp
Онлайн свободного агентства будет? Или опять пойдут переведённые посты о прошедшем драфте?)
+8
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Дима Миронов
где Дюшен? в прошлом сезоне 85 очков набрал,в этом 50
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-1
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Дима33
Орлов даёшь 6*6)
+1
-1
0
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Дмитрий Дашковский
Дюшен реноме имеет неудачника
0
0
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