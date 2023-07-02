Бертуцци хочет подписать контракт на 5-7 лет с зарплатой 5 млн долларов в год. «Флорида» интересуется
Тайлер Бертуцци хочет подписать контракт на 5-7 лет.
Нападающий, игравший за «Детройт» и «Бостон» в прошлом сезоне НХЛ, не принял решение о своем новом клубе на старте открытия рынка свободных агентов.
Хоккеист продолжает изучать варианты. Известно, что Тайлер Бертуцци рассчитывает на соглашение на 5-7 лет с зарплатой 5 миллионов долларов в год.
«Флорида» называется одной из команд, которая претендует на игрока.
В прошедшем сезоне всего он провел 50 игр в регулярном чемпионате и набрал 30 (8+22). В плей-офф – 10 (5+5) баллов в 7 матчах.
Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Бертуцци 326 матчей и 218 (92+126 очков).
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