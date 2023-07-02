Бертуцци хочет подписать контракт на 5-7 лет с зарплатой 5 млн долларов в год. «Флорида» интересуется

Теги возможные переходы Бостон Флорида НХЛ Тайлер Бертуцци Хоккей

Тайлер Бертуцци хочет подписать контракт на 5-7 лет.

Нападающий, игравший за «Детройт» и «Бостон» в прошлом сезоне НХЛ, не принял решение о своем новом клубе на старте открытия рынка свободных агентов.

Хоккеист продолжает изучать варианты. Известно, что Тайлер Бертуцци рассчитывает на соглашение на 5-7 лет с зарплатой 5 миллионов долларов в год.

«Флорида» называется одной из команд, которая претендует на игрока.

В прошедшем сезоне всего он провел 50 игр в регулярном чемпионате и набрал 30 (8+22). В плей-офф – 10 (5+5) баллов в 7 матчах.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Бертуцци 326 матчей и 218 (92+126 очков).

6 комментариев

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Arctic_Baron
Ну так и Айзерман такой может выписать
+2
0
+2
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Павел павел
Ответ LOsP06GH
Никто не хочет играть за Детройт, Калгари, Виннипег, Аризону.....
за крылья уже играл
+1
0
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Crosby174
Во Флориде свободных денег уже нет. Да и 5 как-то мало, при желании и Бостон мог такие деньги предложить.
0
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LOsP06GH
Ответ Arctic_Baron
Ну так и Айзерман такой может выписать
Никто не хочет играть за Детройт, Калгари, Виннипег, Аризону.....
0
0
0
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Вячеслав Печуркин
Ответ Arctic_Baron
Ну так и Айзерман такой может выписать
Неа, там обида, за отказ от прививки и за контракт Ларкину(
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