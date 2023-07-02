Бертуцци хочет подписать контракт на 5-7 лет с зарплатой 5 млн долларов в год. «Флорида» интересуется

Тайлер Бертуцци хочет подписать контракт на 5-7 лет.

Нападающий, игравший за «Детройт» и « » в прошлом сезоне НХЛ, не принял решение о своем новом клубе на старте открытия рынка свободных агентов.

Хоккеист продолжает изучать варианты. Известно, что рассчитывает на соглашение на 5-7 лет с зарплатой 5 миллионов долларов в год.

« » называется одной из команд, которая претендует на игрока.

В прошедшем сезоне всего он провел 50 игр в регулярном чемпионате и набрал 30 (8+22). В плей-офф – 10 (5+5) баллов в 7 матчах.

Всего в регулярных чемпионатах у Бертуцци 326 матчей и 218 (92+126 очков).