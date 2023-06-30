«Бостон» не подпишет Бертуцци. Форвард выйдет на рынок свободных агентов (Sportsnet)
«Бостон» не подпишет Тайлера Бертуцци, форвард выйдет на рынок свободных агентов.
Об этом сообщает Sportsnet.
В минувшем сезоне НХЛ 28-летний канадец был обменян из «Детройта» в «Бостон» перед дедлайном.
Всего провел 50 игр в регулярном чемпионате и набрал 30 (8+22) очков. В плей-офф – 10 (5+5) баллов в 7 матчах.
Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Бертуцци 326 матчей и 218 (92+126) очков. Игры за «Брюинс» в Кубке Стэнли стали для нападающего дебютными.
Его средняя зарплата по контракту с истекающим сроком действия составляет 4,75 млн долларов.
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