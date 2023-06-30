«Бостон» не подпишет Бертуцци. Форвард выйдет на рынок свободных агентов (Sportsnet)

Теги возможные переходы Бостон НХЛ Тайлер Бертуцци Хоккей

«Бостон» не подпишет Тайлера Бертуцци, форвард выйдет на рынок свободных агентов.

Об этом сообщает Sportsnet. 

В минувшем сезоне НХЛ 28-летний канадец был обменян из «Детройта» в «Бостон» перед дедлайном.

Всего провел 50 игр в регулярном чемпионате и набрал 30 (8+22) очков. В плей-офф – 10 (5+5) баллов в 7 матчах.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Бертуцци 326 матчей и 218 (92+126) очков. Игры за «Брюинс» в Кубке Стэнли стали для нападающего дебютными.

Его средняя зарплата по контракту с истекающим сроком действия составляет 4,75 млн долларов.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jigga
В Чикаго его))) у нас 25 лямов свободных денег))) 5-6 лямов дадут вполне
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garikus89
Суини сказал, что исходит из того, что Бержерон и Крейчи не продлят контракты, а это сразу минус два центра топ-6. А замен им нет и близко, да и на контрактах всего шесть нападающих осталось. Походу Бостон в этом сезоне сделает то, что планировал в прошлом - в ребилд на всех парах)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камиль Мухаметшин
странное решение от Бостона
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Ответ jigga
Главное в новом сезоне в плей-офф попасть а там посмотрим
До плей-офф Чикаго еще минимум 2 года. Они на самом дне перестройки. По сути с Беддардом они только начнут отталкиваться от дна. Чтобы бороться за плей-офф Чикаго надо собрать состав хотя бы как у Миннесоты, Сент-Луиса, Лос-Анджелеса, Нэшвилла и Ванкувера. Я уже не говорю про мощные Вегас, Колорадо, Эдмонтон, Даллас, Сиэттл. Видите, уже 10 команд, у которых составы либо в разы сильнее (Вегас, Колорадо), либо просто на порядок сильнее. Этот разрыв невозможно преодолеть ни за 1 год, ни за 2 года. Сколько лет Чикаго собирал чемпионскую команду вокруг Кейна, Тэйвза, Кита, Сибрука, Кроуфорда? Не меньше уйдет на то, чтобы собрать новую команду вокруг Беддарда.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ABarca777
Ответ jigga
В Чикаго его))) у нас 25 лямов свободных денег))) 5-6 лямов дадут вполне
Да, Чикаго надо по максимуму загрузить. Я уверен, что Бедард в первом сезоне порвет все стереотипы....
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ABarca777
Значит Бертуцци решил больше запросить! Может они Орла оставят тогда...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Так, Бертуцци, Орлов хорошо отыграли, - что будем делать? - не подписывать!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Ответ Камиль Мухаметшин
странное решение от Бостона
Действительно. Бертуцци с Маршаном стали лучшими игроками Бостона в плей-офф. Бостон отдал за него пики 1 и 4 раунда 2024 года. Получается, всего за 3 месяца аренды! Видимо, Бертуции просит от 7,5 млн. и выше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Кутузов
Ответ Misson
До плей-офф Чикаго еще минимум 2 года. Они на самом дне перестройки. По сути с Беддардом они только начнут отталкиваться от дна. Чтобы бороться за плей-офф Чикаго надо собрать состав хотя бы как у Миннесоты, Сент-Луиса, Лос-Анджелеса, Нэшвилла и Ванкувера. Я уже не говорю про мощные Вегас, Колорадо, Эдмонтон, Даллас, Сиэттл. Видите, уже 10 команд, у которых составы либо в разы сильнее (Вегас, Колорадо), либо просто на порядок сильнее. Этот разрыв невозможно преодолеть ни за 1 год, ни за 2 года. Сколько лет Чикаго собирал чемпионскую команду вокруг Кейна, Тэйвза, Кита, Сибрука, Кроуфорда? Не меньше уйдет на то, чтобы собрать новую команду вокруг Беддарда.
Кэйн взяли на драфте в 2007, первый кубок взяли в 2010
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maluma Amulam
Детройт, забирай обратно за 3
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jigga
Ответ ABarca777
Да, Чикаго надо по максимуму загрузить. Я уверен, что Бедард в первом сезоне порвет все стереотипы....
Главное в новом сезоне в плей-офф попасть а там посмотрим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FOX_SKILL
Ответ jigga
В Чикаго его))) у нас 25 лямов свободных денег))) 5-6 лямов дадут вполне
Там у уток еще денег полно. Надо и там команду сильную создать. А то Зеграс и Мактавиш.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий