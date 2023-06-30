Каменский о Мичкове и драфте: «Ему очень повезло с клубом! Матвей и «Филадельфия» подходят друг другу. Но билет в НХЛ нужно еще заслужить игрой за СКА»

Валерий Каменский высказался о выборе Матвея Мичкова «Филадельфией» на драфте НХЛ.

«Флайерс» взяли 18-летнего нападающего под общим 7-м номером.

«Драфт – это хорошо. Но билет в НХЛ Мичкову нужно еще заслужить игрой за СКА. В Филадельфии знают про контракт , и они должны уважать его обязательства перед .

Мичкову очень повезло с клубом! «Флайерс» сейчас обновили руководство, куда вошли бывшие игроки, и они прекрасно понимают, как обращаться с Матвеем в будущем.

«Филадельфия» и Мичков очень подходят друг другу. Но нужно еще показать себя в », – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.

Генменеджер «Филадельфии» о Мичкове: «Надеемся, это будет хоумран. Готовы пойти на риск, чтобы заполучить игрока, который делает разницу»

Мичков поцеловал эмблему «Филадельфии». Еще 3 года он – игрок СКА