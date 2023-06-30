Каменский о Мичкове и драфте: «Ему очень повезло с клубом! Матвей и «Филадельфия» подходят друг другу. Но билет в НХЛ нужно еще заслужить игрой за СКА»

Теги СКА Филадельфия Даниэль Бриэр НХЛ Валерий Каменский КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Валерий Каменский высказался о выборе Матвея Мичкова «Филадельфией» на драфте НХЛ.

«Флайерс» взяли 18-летнего нападающего под общим 7-м номером. 

«Драфт – это хорошо. Но билет в НХЛ Мичкову нужно еще заслужить игрой за СКА. В Филадельфии знают про контракт Матвея, и они должны уважать его обязательства перед СКА.

Мичкову очень повезло с клубом! «Флайерс» сейчас обновили руководство, куда вошли бывшие игроки, и они прекрасно понимают, как обращаться с Матвеем в будущем.

«Филадельфия» и Мичков очень подходят друг другу. Но нужно еще показать себя в КХЛ», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли. 

Генменеджер «Филадельфии» о Мичкове: «Надеемся, это будет хоумран. Готовы пойти на риск, чтобы заполучить игрока, который делает разницу»

Мичков поцеловал эмблему «Филадельфии». Еще 3 года он – игрок СКА

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Как он определил что Филадельфия и Мичков подходят друг-другу и что Флайерз знают, как с ним обращаться?
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий