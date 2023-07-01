Генменеджер «Коламбуса» о Бэбкоке: «Нашей целью было найти тренера, который дал бы игрокам наилучшие шансы на успех за счет дисциплины и опыта»

Теги Кубок Стэнли Коламбус Майк Бэбкок НХЛ Ярмо Кекяляйнен Хоккей

Ярмо Кекяляйнен высказался о назначении Майка Бэбкока главным тренером «Коламбуса».

Срок соглашения с тренером рассчитан на 2 года.

«Блю Джекетс» искали нового главного тренера после увольнения Брэда Ларсена в апреле. 

«Нашей целью с самого начала этого процесса было найти тренера, который дал бы нашим игрокам наилучшие шансы на успех за счет структурированности, дисциплины и опыта, в то время как мы продолжаем создавать команду, способную бороться за Кубок Стэнли.

После очень тщательного и длительного процесса мы рады приветствовать Майка Бэбкока в качестве следующего главного тренера «Коламбус Блю Джекетс», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Кекяляйнен.

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