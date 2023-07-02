«Анахайм» – единственный клуб НХЛ, оставшийся ниже пола зарплат в 1-й день работы рынка. До него 7 млн долларов

«Анахайм» – единственный клуб НХЛ, оставшийся ниже пола зарплат в 1-й день работы рынка.

По данным CapFriendly, чтобы достичь пола, клубу нужно потратить еще 7 миллионов долларов.

На данный момент платежка клуба – 54,7 млн долларов, размер пола зарплат – 61,7 млн (потолка – 83,5 млн).

Отметим, что в 1-й день работы рынка свободных агентов клуб заключил 2 односторонних контракта.

Были подписаны 33-летний защитник (на 3 года со средней зарплатой 4 млн долларов) и 33-летний форвард (на 4 года со средней зарплатой 6,25 млн долларов).

При этом клубу еще предстоит подписать контракты с ограниченно свободными агентами, в число которых входят защитник , форварды и .