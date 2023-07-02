«Анахайм» – единственный клуб НХЛ, оставшийся ниже пола зарплат в 1-й день работы рынка. До него 7 млн долларов
«Анахайм» – единственный клуб НХЛ, оставшийся ниже пола зарплат в 1-й день работы рынка.
По данным CapFriendly, чтобы достичь пола, клубу нужно потратить еще 7 миллионов долларов.
На данный момент платежка клуба – 54,7 млн долларов, размер пола зарплат – 61,7 млн (потолка – 83,5 млн).
Отметим, что в 1-й день работы рынка свободных агентов клуб заключил 2 односторонних контракта.
Были подписаны 33-летний защитник Радко Гудас (на 3 года со средней зарплатой 4 млн долларов) и 33-летний форвард Алекс Киллорн (на 4 года со средней зарплатой 6,25 млн долларов).
При этом клубу еще предстоит подписать контракты с ограниченно свободными агентами, в число которых входят защитник Джейми Дрисдейл, форварды Трой Терри и Тревор Зеграс.
А если серьёзно, то у "уток" недокомплект защей (всего 4), так что ждём подписания - Дамбы и Клефбома
По Дрисдэйлу, скорее всего, будет мостик т.к. в прошлом году была серьезная травма из-за которой он не играл.
А Терри и Зеграс, думаю, получат по 6-8 млн.
Жду, что в этом сезоне к основе будут подтягивать Зеллвегера.