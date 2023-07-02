«Анахайм» – единственный клуб НХЛ, оставшийся ниже пола зарплат в 1-й день работы рынка. До него 7 млн долларов

Теги Анахайм НХЛ Пэт Вербик Радко Гудас Алекс Киллорн Трой Терри Тревор Зеграс Джейми Дрисдейл Хоккей

«Анахайм» – единственный клуб НХЛ, оставшийся ниже пола зарплат в 1-й день работы рынка.

По данным CapFriendly, чтобы достичь пола, клубу нужно потратить еще 7 миллионов долларов. 

На данный момент платежка клуба – 54,7 млн долларов, размер пола зарплат – 61,7 млн (потолка – 83,5 млн). 

Отметим, что в 1-й день работы рынка свободных агентов клуб заключил 2 односторонних контракта.

Были подписаны 33-летний защитник Радко Гудас (на 3 года со средней зарплатой 4 млн долларов) и 33-летний форвард Алекс Киллорн (на 4 года со средней зарплатой 6,25 млн долларов). 

При этом клубу еще предстоит подписать контракты с ограниченно свободными агентами, в число которых входят защитник Джейми Дрисдейл, форварды Трой Терри и Тревор Зеграс

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9 комментариев

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Nuteruoli
Ответ АРХАТ
Давай Тарас, для тебя семёрку держат, на фиг тебе сдался КС, у тебя он есть) А если серьёзно, то у "уток" недокомплект защей (всего 4), так что ждём подписания - Дамбы и Клефбома
Клефбом больше в хоккей не сыграет, один силовой прием и плечо окончательно рассыпется
+3
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Bartez1986
самое время подписать Павла Ротенберга
+2
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АРХАТ
Давай Тарас, для тебя семёрку держат, на фиг тебе сдался КС, у тебя он есть)
А если серьёзно, то у "уток" недокомплект защей (всего 4), так что ждём подписания - Дамбы и Клефбома
+1
-1
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Misson
Пока Анахайм хорошие подписания сделал. Хотя и Гудас и Киллорн возрастные, но зато опытные и точно укрепят "уток" на ближайшие 2-3 года.
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AL27
Собственно в самой новости есть важное уточнение - три ключевых игрока, вокруг которых будет строиться команда на будущее, не подписаны.
По Дрисдэйлу, скорее всего, будет мостик т.к. в прошлом году была серьезная травма из-за которой он не играл.
А Терри и Зеграс, думаю, получат по 6-8 млн.
Жду, что в этом сезоне к основе будут подтягивать Зеллвегера.
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fassakh
Продлят зеграса и вот вам 7 млн.
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FOX_SKILL
Киллорн и Гудас отличные себе контракта выбили, чтобы спокойно завершить карьеру. Может научат чему-то хорошему Зеграсов и Мактавишей.
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AL27
Ответ Misson
Пока Анахайм хорошие подписания сделал. Хотя и Гудас и Киллорн возрастные, но зато опытные и точно укрепят "уток" на ближайшие 2-3 года.
По Киллорну очень спорно, особенно с учетом суммы и срока! Плюс в первые два года у него полный запрет на обмен, а с третьего сезона частичный.
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