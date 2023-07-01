«Анахайм» подписал Гудаса на 3 года с кэпхитом 4 млн долларов

«Анахайм» подписал защитника Радко Гудаса на 3 года и 12 млн долларов.

Средняя зарплата 33-летнего игрока (кэпхит) составит 4 миллиона долларов.

В минувшем сезоне чех выступал за «Флориду» и набрал 17 (2+15) очков в 72 матчах регулярного чемпионата при полезности «+14», 79 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:21.

В его активе 312 силовых приемов (2-е место во всей лиге) и 128 блоков (1-е место в команде).

В плей-офф дошел с командой до финала Кубка Стэнли, набрав 3 (0+3) очка в 21 матче при полезности «минус 5». Также применил 91 силовой прием (1-е место в розыгрыше) и сделал 35 блоков (1-е место в команде).

Всего в НХЛ у 682 матча и 164 (33+131) очка при полезности «+73» и 843 минутах штрафа. В плей-офф – 57 игр и 10 (1+9) баллов.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 2,5 млн долларов.

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