«Анахайм» назначил Гецлафа координатором по развитию игроков

Теги Анахайм Райан Гецлаф НХЛ Пэт Вербик Хоккей

Лучший бомбардир в истории «Дакс» вернулся в клуб в новой роли.

Многолетний капитан команды будет работать с молодыми игроками из системы клуба. 

«Мы очень рады, что игрок такого масштаба, как Райан, остался в клубе после завершения карьеры.

Его опыт и знания будут неоценимы для наших молодых игроков», – сказал генменеджер «Анахайма» Пэт Вербик.

Гецлаф провел в НХЛ 1157 матчей (все – за «Анахайм», с 2005 по 2022 год) и набрал 1019 (282+737) очков. В плей-офф – 125 игр и 120 (37+83) баллов. Он выиграл с клубом Кубок Стэнли в 2007 году.

В составе сборной Канады выиграл ЮЧМ-2003, МЧМ-2005, две Олимпиады (2010 и 2014), а также Кубок мира-2016.

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