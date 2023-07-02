«Питтсбург» подписал Эллера на 2 сезона и 2,45 млн долларов в год, Недельковича – на год и 1,5 млн

Теги переходы Питтсбург Детройт Колорадо НХЛ Ларс Эллер Алекс Неделькович деньги Хоккей

Ларс Эллер подписал двухлетний контракт с «Питтсбургом».

Средняя зарплата 34-летнего форварда (кэпхит) составит 2,45 миллиона долларов.

В минувшем сезоне датчанин выступал за «Вашингтон» и «Колорадо», набрав 23 (10+13) очка в 84 играх регулярного чемпионата. В 7 играх плей-офф остался без очков.

Всего в лиге у Эллера 954 матча и 371 (163+208) очко. В Кубке Стэнли – 103 игры и 49 (15+34) баллов. В 2018 году он выиграл трофей вместе с «Кэпиталс».

Его зарплата по прошлому контракту составляла 3,5 млн долларов. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Также с «Питтсбургом» заключил контракт вратарь Алекс Неделькович. За сезон в новой команде он получит 1,5 млн долларов.

В минувшем сезоне голкипер выступал за «Детройт». В регулярном чемпионате он провел 15 матчей, в которых одержал 5 побед (89,5% сэйвов, коэффициент надежности 3,53). В АХЛ за «Гранд Рэпидс» провел 26 игр (91,2%, 2,71). За карьеру в НХЛ у него 103 матча и 42 победы (90,7%, 2,96).

Средняя зарплата игрока по прошлому контракту составляла 3 млн долларов. Его показатели детально можно изучить тут.

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3 комментария

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Камаз Отходов
Джарри и Неделькович будут наводить страх на болельщиков 🐧🐧🐧
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кашкаКа
Мда, зарешали проблему вратарей... но вероятность обмена на топа все равно сохраняется.
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Evgen_174
Ответ Камаз Отходов
Джарри и Неделькович будут наводить страх на болельщиков 🐧🐧🐧
Уже страшно за такие подписания...
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