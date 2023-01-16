Форвард «Вашингтона» Эллер останется в запасе и не сыграет с «Айлендерс» по решению Лавиолетта

отправлен в запасной состав « ».

33-летний нападающий не сыграет в предстоящем матче регулярного чемпионата против « » по решению главного тренера Питера Лавиолетта.

Датчанин не тренировался в игровых сочетаниях на утренней раскатке. Он был дополнительным нападающим.

В прошлом матче с «Филадельфией» (1:3) Эллер действовал в центре четвертого звена. В игре с «Айлендерс» на этой позиции готовится сыграть Ник Дауд.

Первым центром тренировался Дилан Строум, вторым – Евгений Кузнецов, третьим – Никлас Бэкстрем, четвертым – Дауд.

Эллер набрал 15 (7+8) очков при полезности «плюс 4» в 44 матчах нынешнего сезона. Среднее игровое время – 15:21.