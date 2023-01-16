Форвард «Вашингтона» Эллер останется в запасе и не сыграет с «Айлендерс» по решению Лавиолетта

Теги Айлендерс Вашингтон Питер Лавиолетт НХЛ Ларс Эллер Хоккей

Ларс Эллер отправлен в запасной состав «Вашингтона».

33-летний нападающий не сыграет в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» по решению главного тренера Питера Лавиолетта.

Датчанин не тренировался в игровых сочетаниях на утренней раскатке. Он был дополнительным нападающим.

В прошлом матче с «Филадельфией» (1:3) Эллер действовал в центре четвертого звена. В игре с «Айлендерс» на этой позиции готовится сыграть Ник Дауд.

Первым центром тренировался Дилан Строум, вторым – Евгений Кузнецов, третьим – Никлас Бэкстрем, четвертым – Дауд.

Эллер набрал 15 (7+8) очков при полезности «плюс 4» в 44 матчах нынешнего сезона. Среднее игровое время – 15:21.

9 комментариев

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йозе марино
Кто матчи смотрит, как смотрятся колян и томмиган?
0
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Garikus89
hhlg, твоих рук дело небось?)
+2
-1
+1
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Илья Павлоцкий
Правильное решение, Эллер пока не тянет.
+7
0
+7
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BETEPOK
У Вашингтона нападающих сейчас на пять троек почти + несколько травмированных, ротация сейчас постоянно будет похоже
+4
0
+4
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Niko [Ars]
Ответ Дмитрий Солонин
Ставит Бекса , а ключевого игрока убрал из состава .....
Ну было бы очень странно, если бы он Колю Вялого не поставил,
0
0
0
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ni
Строума к Сане?
Норм!
0
-1
-1
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Дмитрий Солонин
Ответ Niko [Ars]
В смысле?
Ставит Бекса , а ключевого игрока убрал из состава .....
0
0
0
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Niko [Ars]
Ответ Стартер17
Че там Питер курит!?
В смысле?
+2
0
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Стартер17
Че там Питер курит!?
+2
-2
0
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