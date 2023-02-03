Сорокин о 2-м месте в списке претендентов на «Везину»: «Не понимаю, как я там оказался. Команда пока вне зоны плей-офф, статистика у меня не самая лучшая»

высказался о том, что он попал в список претендентов на «Везина Трофи».

– Вы сейчас на втором месте среди претендентов на «Везину».

– Кто эти рейтинги-то составляет?

– Пресса.

– Честно скажу, не понимаю, как я там оказался. Команда пока вне зоны плей-офф, у меня статистика не самая лучшая. Откуда я в списке претендентов?

– Однако находитесь. На первом месте Улльмарк. Вы, кстати, не хотите с так же красочно праздновать победу, как голкиперы «Бостона»? Они красиво обнимаются после выигрышей.

– Будь у меня такая статистика побед, как у Линуса, то, возможно, мы бы и обнимались. Я иногда захожу на сайте посмотреть его цифры. С ума сойти.

– Вам «Везину» необходимо взять, ведь у Игоря Шестеркина она уже есть.

– Это как в фильме «Гонка», где два спортсмена стараются превзойти друг друга. Один попадает в аварию, и другой повторяет это. В этом смысле, конечно, я настроен на приз, но если серьезно, то я уже говорил о ценности всех личных достижений, – сказал голкипер « ».