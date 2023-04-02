Сорокин пропустил 4 шайбы после 21 броска «Тампы» и был заменен на Варламова

пропустил 4 шайбы после 21 броска « » и был заменен на .

« » проиграли «Лайтнинг» (0:5) в регулярном чемпионате .

Сорокин отразил 17 бросков из 21 и был заменен после 4-й шайбы «молний» в середине второго периода. В игру вступил Варламов, отразивший 10 бросков из 11.

В 57 матчах сезона у Сорокина 28 побед и 27 поражений (еще дважды исход на него не записывался из-за замен). Он отражает 92,3% бросков при коэффициенте надежности 2,41.

У Варламова 11 побед и 11 поражений в 23 матчах при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,70.