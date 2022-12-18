Варламов отразил 35 из 37 бросков «Вегаса» и стал 1-й звездой матча. В 3-м периоде он ушел со льда из-за травмы

отразил 35 из 37 бросков « » и стал 1-й звездой матча.

Российский вратарь « » принял участие в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (5:2).

В третьем периоде он вынужден был покинуть площадку из-за травмы. Тренер команды Лэйн Ламберт после игры не сообщил никаких подробностей, но отметил, что для него просьба о замене стала неожиданной.

Вышедший на замену Илья Сорокин успел отразить единственный бросок по своим воротам. Победа в матче была записана на счет Варламова.

Она стала для Семена 4-й в 5 последних играх. Всего в сезоне у него 8 побед в 12 матчах при 91,9% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,65.