«Колорадо» подписал Майлса Вуда на 6 лет и 2,5 млн долларов в год. Друэн тоже переходит в «Эвеланш»
«Колорадо» договорился о шестилетнем контракте с Майлсом Вудом.
Средняя зарплата 27-летнего нападающего (кэпхит) составит 2,5 миллиона долларов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
Ранее в НХЛ игрок выступал только за «Нью-Джерси» (с сезона-2015/16).
В минувшем сезоне он набрал 27 (13+14) очков в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ при 100 силовых приемах (4-е место в команде) и 76 минутах штрафа. В 8 играх в плей-офф отметился 2 шайбами.
Всего в НХЛ у Вуда 402 матча и 148 (78+70) очков при 427 минутах штрафа и полезности «минус 63». Его зарплата по прошлому контракту составляла 3,2 млн долларов.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Также «Колорадо» заключил соглашение с форвардом Джонатаном Друэном. Детали пока не сообщаются.
В минувшем сезоне 3-й номер драфта-2013 выступал за «Монреаль» и набрал 29 (2+27) очков в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 18».
Всего в лиге у Друэна 485 матчей и 281 (77+204) очков при полезности «минус 86».
Его средняя зарплата по прошлому 6-летнему контракту составляла 5,5 млн долларов.
Детально показатели 28-летнего нападающего можно изучить тут.
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