«Колорадо» подписал Майлса Вуда на 6 лет и 2,5 млн долларов в год. Друэн тоже переходит в «Эвеланш»

«Колорадо» договорился о шестилетнем контракте с Майлсом Вудом.

Средняя зарплата 27-летнего нападающего (кэпхит) составит 2,5 миллиона долларов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Ранее в НХЛ игрок выступал только за « » (с сезона-2015/16).

В минувшем сезоне он набрал 27 (13+14) очков в 76 матчах регулярного чемпионата при 100 силовых приемах (4-е место в команде) и 76 минутах штрафа. В 8 играх в плей-офф отметился 2 шайбами.

Всего в НХЛ у Вуда 402 матча и 148 (78+70) очков при 427 минутах штрафа и полезности «минус 63». Его зарплата по прошлому контракту составляла 3,2 млн долларов.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также « » заключил соглашение с форвардом . Детали пока не сообщаются.

В минувшем сезоне 3-й номер драфта-2013 выступал за « » и набрал 29 (2+27) очков в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 18».

Всего в лиге у Друэна 485 матчей и 281 (77+204) очков при полезности «минус 86».

Его средняя зарплата по прошлому 6-летнему контракту составляла 5,5 млн долларов.

Детально показатели 28-летнего нападающего можно изучить тут.