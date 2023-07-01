«Колорадо» подписал Майлса Вуда на 6 лет и 2,5 млн долларов в год. Друэн тоже переходит в «Эвеланш»

Теги переходы Нью-Джерси Монреаль Колорадо НХЛ Джонатан Друэн Майлс Вуд деньги Хоккей

«Колорадо» договорился о шестилетнем контракте с Майлсом Вудом.

Средняя зарплата 27-летнего нападающего (кэпхит) составит 2,5 миллиона долларов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Ранее в НХЛ игрок выступал только за «Нью-Джерси» (с сезона-2015/16).

В минувшем сезоне он набрал 27 (13+14) очков в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ при 100 силовых приемах (4-е место в команде) и 76 минутах штрафа. В 8 играх в плей-офф отметился 2 шайбами.

Всего в НХЛ у Вуда 402 матча и 148 (78+70) очков при 427 минутах штрафа и полезности «минус 63». Его зарплата по прошлому контракту составляла 3,2 млн долларов.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также «Колорадо» заключил соглашение с форвардом Джонатаном Друэном. Детали пока не сообщаются.

В минувшем сезоне 3-й номер драфта-2013 выступал за «Монреаль» и набрал 29 (2+27) очков в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 18».

Всего в лиге у Друэна 485 матчей и 281 (77+204) очков при полезности «минус 86».

Его средняя зарплата по прошлому 6-летнему контракту составляла 5,5 млн долларов.

Детально показатели 28-летнего нападающего можно изучить тут.

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3 комментария

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Байрэма продлили. На 2 года, за каждый - 3,85 млн
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Ответ Maxim Shumov
Если Друню взяли недорого, то Сакик - просто король. Джоху и Вуда взял, на двоих будут получать 6,5 млн. А в это время, идиот из Питтсбурга лишил Малкина приемлемого края и подписал вратаря уровня ECHL - Джерри за 5,5. Аччиари за 3. Почти 10 лямов забил хрен пойми чем.
Вообще-то ГМ-ом "лавин" с прошлого сезон является Макфарленд.
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Maxim Shumov
Если Друню взяли недорого, то Сакик - просто король. Джоху и Вуда взял, на двоих будут получать 6,5 млн. А в это время, идиот из Питтсбурга лишил Малкина приемлемого края и подписал вратаря уровня ECHL - Джерри за 5,5. Аччиари за 3. Почти 10 лямов забил хрен пойми чем.
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