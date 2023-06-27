«Монреаль» выменял права на Ньюхука у «Колорадо» на 31-й и 37-й выборы на драфте-2023 и Фэйрбразера

Теги переходы Монреаль Колорадо НХЛ драфт НХЛ Алекс Ньюхук Хоккей

«Монреаль» получил права на нападающего Алекса Ньюхука.

Клуб выменял права на игрока у «Колорадо». Взамен «Эвеланш» получит 31-й и 37-й выборы на драфте НХЛ-2023 и защитника Джанни Фэйрбразера.

В минувшем сезоне Ньюхук провел 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 30 (14+16) баллов. В плей-офф он сыграл 7 матчей и сделал 1 передачу.

Фэйрбразер пропустил сезон-2022/23 из-за травмы колена. В сезоне-2021/22 он набрал 7 (1+6) баллов в 28 играх АХЛ.

 

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10 комментариев

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Камаз Отходов
Кажется что многовато, за человека набирающего 30 очков.
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Serge Vendino
Сакик пока этим летом мастер-класс показывает
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rjrjy
Два топ-проспекта вместо одного не до конца раскрывшегося - это здорово. Только вот где сейчас Бэррон, Олауссон, Каут, Тимминс? Из игроков, выбранных "Колорадо" в первом раунде, в последнее время только Макар и Байрэм заиграли. Перед ними в эпоху Сакика - только два парня, задрафтованных под 10-м номером, один из которых примерно на уровне Ньюхука выступал.
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NeAngel
Обмен с риском на будущее. Колорадо не умеет драфтовать в за первой десяткой, и тут они берут 31 и 37 пики, ну такое. Видимо Ньюхук сильно разочаровал в прошлом сезоне не оправдав надежд. При условии ухода Компфера в атаке Колорадо сильно изменится в этом году. А еще и Джонсон ушел, прям с нетерпением жду драфт и рынок свободных агентов. Еще бы Жирара кто-нибудь забрал.
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sergen
Ну сумасшествие ж хабы творят. Он ничем не лучше ни одного из их центров в наличии. Моню подменять пока тот в лазарете будет? Ну ок, но зачем же два потенциально мощных пика отдавать за это?
Сакик вторую неделю красавчиком канеш.
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Stas_M
Ответ rjrjy
Два топ-проспекта вместо одного не до конца раскрывшегося - это здорово. Только вот где сейчас Бэррон, Олауссон, Каут, Тимминс? Из игроков, выбранных "Колорадо" в первом раунде, в последнее время только Макар и Байрэм заиграли. Перед ними в эпоху Сакика - только два парня, задрафтованных под 10-м номером, один из которых примерно на уровне Ньюхука выступал.
Да на драфте давно классных игроков не брали. Про выбор в первой десятке я не говорю, там понятно, имею ввиду за пределами десятки вообще все в молоко
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fake_comeback
Там Короли Дюбуа подписали 8.5х8 - испанский стыд...
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утиный пляжик
Ну посмотрим, тут с прицелом на риск конечно.
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Хей-Хо, а ну пошли!
Лишнее подтверждение проклятия номера 18 в Лавине. Столько было надежд... но насыпали щедро, спасибо конечно .
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J-12
Ответ Камаз Отходов
Кажется что многовато, за человека набирающего 30 очков.
так человеку 22 года, в перспективе в очень хорошего игрока вырастет
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