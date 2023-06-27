«Монреаль» выменял права на Ньюхука у «Колорадо» на 31-й и 37-й выборы на драфте-2023 и Фэйрбразера
«Монреаль» получил права на нападающего Алекса Ньюхука.
Клуб выменял права на игрока у «Колорадо». Взамен «Эвеланш» получит 31-й и 37-й выборы на драфте НХЛ-2023 и защитника Джанни Фэйрбразера.
В минувшем сезоне Ньюхук провел 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 30 (14+16) баллов. В плей-офф он сыграл 7 матчей и сделал 1 передачу.
Фэйрбразер пропустил сезон-2022/23 из-за травмы колена. В сезоне-2021/22 он набрал 7 (1+6) баллов в 28 играх АХЛ.
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