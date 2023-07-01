Агент Костина: «Клим очень рад, что подписал контракт с «Детройтом». Он надеется стать одним из лидеров команды»

Агент Клима Костина высказался о контракте форварда с «Детройтом».

– У Клима есть желание играть в , столько лет он стремился играть в этой лиге. Он очень рад, что его обменяли в « » и что он подписал с клубом двухлетний контракт. Клим надеется оправдать доверие и стать одним из лидеров команды.

– Вас и самого удивило то, что « » обменял его в «Детройт»?

– Ничего удивительного в этом обмене нет. Когда хоккеист договаривается с клубом, у него есть определенные финансовые запросы. Если там не могут их удовлетворить и под потолком зарплат нет лишних денег, то игрока проще обменять. Так делается и в североамериканских, и в российских клубах.

«Эдмонтон» не мог дать Климу тот контракт, который он хотел, – сказал .