Агент Костина: «Клим очень рад, что подписал контракт с «Детройтом». Он надеется стать одним из лидеров команды»
Агент Клима Костина высказался о контракте форварда с «Детройтом».
– У Клима есть желание играть в НХЛ, столько лет он стремился играть в этой лиге. Он очень рад, что его обменяли в «Детройт» и что он подписал с клубом двухлетний контракт. Клим надеется оправдать доверие и стать одним из лидеров команды.
– Вас и самого Костина удивило то, что «Эдмонтон» обменял его в «Детройт»?
– Ничего удивительного в этом обмене нет. Когда хоккеист договаривается с клубом, у него есть определенные финансовые запросы. Если там не могут их удовлетворить и под потолком зарплат нет лишних денег, то игрока проще обменять. Так делается и в североамериканских, и в российских клубах.
«Эдмонтон» не мог дать Климу тот контракт, который он хотел, – сказал Александр Черных.
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