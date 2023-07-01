Агент Костина: «Клим очень рад, что подписал контракт с «Детройтом». Он надеется стать одним из лидеров команды»

Теги Детройт Эдмонтон НХЛ Александр Черных Клим Костин Хоккей

Агент Клима Костина высказался о контракте форварда с «Детройтом».

– У Клима есть желание играть в НХЛ, столько лет он стремился играть в этой лиге. Он очень рад, что его обменяли в «Детройт» и что он подписал с клубом двухлетний контракт. Клим надеется оправдать доверие и стать одним из лидеров команды.

– Вас и самого Костина удивило то, что «Эдмонтон» обменял его в «Детройт»?

– Ничего удивительного в этом обмене нет. Когда хоккеист договаривается с клубом, у него есть определенные финансовые запросы. Если там не могут их удовлетворить и под потолком зарплат нет лишних денег, то игрока проще обменять. Так делается и в североамериканских, и в российских клубах.

«Эдмонтон» не мог дать Климу тот контракт, который он хотел, – сказал Александр Черных.

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5 комментариев

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Сергей Орлов
Смешно.
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николай лавникевич
пустое место, куча самомнения . даже странно, что он кому-то понадобился
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Дима33
Ну теперь нужно игрой доказывать за Детройт,что всё это было не зря!
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Энтони Ларкин 39-71-72
Ответ николай лавникевич
пустое место, куча самомнения . даже странно, что он кому-то понадобился
Если даже так. Не проблема. Контракт без запрета на обмен. Айзерман ещё в Тампе "звезду" в Монреаль скидывал. Врану слил. Мое мнение Костин поможет, а время покажет. + Детройт рабочая команда сейчас, звёзд нет- шанс будет везде в линиях.
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