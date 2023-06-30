Авторы сайта НХЛ считают переход Орлова в «Сиэтл» или «Баффало» подходящим вариантом, «Тарасенко» – в «Каролину»
Журналисты сайта НХЛ высказались о возможных новых клубах Дмитрия Орлова и Владимира Тарасенко.
В преддверии открытия рынка неограниченно свободных агентов авторы официального сайта НХЛ порассуждали и ответили на вопрос о том, какой клуб является наилучшим вариантом перехода для того или иного игрока.
Для российского игрока Дмитрия Орлова было предложено два варианта: один из журналистов считает, что защитнику лучше всего отправиться в «Сиэтл», другой автор назвал «Баффало» как команду, который Орлов подойдет.
Лучшей опцией для нападающего Владимира Тарасенко называется «Каролина».
Мнение журналистов по другим хоккеистам:
Патрис Бержерон – в «Бостон»;
Коннор Браун – в «Эдмонтон»;
Радко Гудас – в «Нью-Джерси»;
Патрик Кэйн – в «Чикаго»;
Райан О′Райлли – в «Колорадо».
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