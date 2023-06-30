Авторы сайта НХЛ считают переход Орлова в «Сиэтл» или «Баффало» подходящим вариантом, «Тарасенко» – в «Каролину»

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Журналисты сайта НХЛ высказались о возможных новых клубах Дмитрия Орлова и Владимира Тарасенко.

В преддверии открытия рынка неограниченно свободных агентов авторы официального сайта НХЛ порассуждали и ответили на вопрос о том, какой клуб является наилучшим вариантом перехода для того или иного игрока.

Для российского игрока Дмитрия Орлова было предложено два варианта: один из журналистов считает, что защитнику лучше всего отправиться в «Сиэтл», другой автор назвал «Баффало» как команду, который Орлов подойдет.

Лучшей опцией для нападающего Владимира Тарасенко называется «Каролина».

Мнение журналистов по другим хоккеистам:

Патрис Бержерон – в «Бостон»;

Коннор Браун – в «Эдмонтон»;

Радко Гудас – в «Нью-Джерси»;

Патрик Кэйн – в «Чикаго»;

Райан О′Райлли – в «Колорадо».

6 комментариев

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Дмитрий Дашковский
О Райли в Колорадо эт+ что то новенькое немного ли
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Дмитрий Дашковский
Каролина прям русофильской стала там скоро можно русским дом открывать
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FOX_SKILL
А мне почему то кажется Тарасенко останется в Нью-йорке. Только вот в каком клубе вопрос.
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NeAngel
О’Райли в Колорадо мало вероятно
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Марсель Объелся
Да Тарасенко в Каролину уже пару лет напрашивается, пора бы уже
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Strannix
Ответ FOX_SKILL
А мне почему то кажется Тарасенко останется в Нью-йорке. Только вот в каком клубе вопрос.
Мне кажется Вова подпишется весьма неожиданно, в место типа Аризоны.
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