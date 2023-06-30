Авторы сайта НХЛ считают переход Орлова в «Сиэтл» или «Баффало» подходящим вариантом, «Тарасенко» – в «Каролину»

Журналисты сайта НХЛ высказались о возможных новых клубах Дмитрия Орлова и Владимира Тарасенко.

В преддверии открытия рынка неограниченно свободных агентов авторы официального сайта порассуждали и ответили на вопрос о том, какой клуб является наилучшим вариантом перехода для того или иного игрока.

Для российского игрока было предложено два варианта: один из журналистов считает, что защитнику лучше всего отправиться в « », другой автор назвал « » как команду, который Орлов подойдет.

Лучшей опцией для нападающего Владимира Тарасенко называется «Каролина».

Мнение журналистов по другим хоккеистам:

Патрис Бержерон – в « »;

Коннор Браун – в «Эдмонтон»;

Радко Гудас – в «Нью-Джерси»;

Патрик Кэйн – в «Чикаго»;

Райан О′Райлли – в «Колорадо».