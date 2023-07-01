Коннор Браун перешел в «Эдмонтон», подписав контракт на год. Кэпхит – 775 тысяч долларов, бонусы – 3,25 млн долларов

Теги переходы Вашингтон Эдмонтон НХЛ Коннор Браун Хоккей

«Эдмонтон» подписал Коннора Брауна на год и 4 миллиона долларов.

Средняя зарплата 29-летнего игрока составит 775 тысяч долларов. При этом бонусная часть составит 3,25 миллиона долларов.

Канадец пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы колена. Он провел только четыре матча за «Вашингтон» в регулярном чемпионате.

Согласно коллективному соглашению, если игрок пропускает весь или почти весь сезон из-за травмы, в его следующий контракт можно включать бонусы за достижения. 

В 448 матчах в НХЛ на его счету 216 (90+126) очков. В 20 играх Кубка Стэнли – 5 (1+4) баллов.

Средняя зарплата игрока по прошлому контракту составляла 3,6 миллиона долларов.

3 комментария

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Александр Балабанов
Ответ Дима Миронов
хотел спросить,есть кто знает прошлом сезоне Крейчи с Бержероном выбили бонусы,в этом сезоне они под потолок попадают,в кэпфрендли не написано
Вообще-то написано.

https://www.capfriendly.com/teams/bruins

Cap Hit Statistics --> Carryover Bonus Overages -->
$4,500,000
+2
0
+2
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Дима Миронов
хотел спросить,есть кто знает прошлом сезоне Крейчи с Бержероном выбили бонусы,в этом сезоне они под потолок попадают,в кэпфрендли не написано
0
0
0
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Direct free kick
Ответ Дима Миронов
хотел спросить,есть кто знает прошлом сезоне Крейчи с Бержероном выбили бонусы,в этом сезоне они под потолок попадают,в кэпфрендли не написано
Бостон штраф в платёжку получит
+1
-1
0
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