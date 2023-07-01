Коннор Браун перешел в «Эдмонтон», подписав контракт на год. Кэпхит – 775 тысяч долларов, бонусы – 3,25 млн долларов

«Эдмонтон» подписал Коннора Брауна на год и 4 миллиона долларов.

Средняя зарплата 29-летнего игрока составит 775 тысяч долларов. При этом бонусная часть составит 3,25 миллиона долларов.

Канадец пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы колена. Он провел только четыре матча за « » в регулярном чемпионате.

Согласно коллективному соглашению, если игрок пропускает весь или почти весь сезон из-за травмы, в его следующий контракт можно включать бонусы за достижения.

В 448 матчах в на его счету 216 (90+126) очков. В 20 играх Кубка Стэнли – 5 (1+4) баллов.

Средняя зарплата игрока по прошлому контракту составляла 3,6 миллиона долларов.