Киф о том, что остался в «Торонто»: «Смотрю на это как на новую должность, у меня другой босс. Он сказал, что мы обсудим продление контракта позже»

Теги Торонто НХЛ Брэд Треливинг Шелдон Киф Хоккей

Шелдон Киф высказался о том, что продолжит работу с «Торонто».

Новый генеральный менеджер Брэд Треливинг решил не менять главного тренера. 

По данным CapFriendly, текущий контракт 42-летнего специалиста с «Лифс» действует до завершения сезона-2023/24 (зарплата – 1,95 млн долларов за сезон). Стороны пока не обсуждали его продление.

«Для меня это не новая должность, но я смотрю на нее так, потому что у меня другой босс. В этом и заключается новизна. 

Когда Брэд сказал мне, что я остаюсь, он прибавил, что мы обсудим продление контракта позже. 

У него сейчас масса забот, и я понимаю, что когда придет время, мы поговорим об этом, посмотрим, что будет устраивать меня и клуб. Сейчас я сосредоточен на углублении знакомства с Брэдом», – сказал Киф. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий