Киф о том, что остался в «Торонто»: «Смотрю на это как на новую должность, у меня другой босс. Он сказал, что мы обсудим продление контракта позже»

Шелдон Киф высказался о том, что продолжит работу с «Торонто».

Новый генеральный менеджер Брэд Треливинг решил не менять главного тренера.

По данным CapFriendly, текущий контракт 42-летнего специалиста с «Лифс» действует до завершения сезона-2023/24 (зарплата – 1,95 млн долларов за сезон). Стороны пока не обсуждали его продление.

«Для меня это не новая должность, но я смотрю на нее так, потому что у меня другой босс. В этом и заключается новизна.

Когда Брэд сказал мне, что я остаюсь, он прибавил, что мы обсудим продление контракта позже.

У него сейчас масса забот, и я понимаю, что когда придет время, мы поговорим об этом, посмотрим, что будет устраивать меня и клуб. Сейчас я сосредоточен на углублении знакомства с Брэдом», – сказал Киф.