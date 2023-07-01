Киф о том, что остался в «Торонто»: «Смотрю на это как на новую должность, у меня другой босс. Он сказал, что мы обсудим продление контракта позже»
Шелдон Киф высказался о том, что продолжит работу с «Торонто».
Новый генеральный менеджер Брэд Треливинг решил не менять главного тренера.
По данным CapFriendly, текущий контракт 42-летнего специалиста с «Лифс» действует до завершения сезона-2023/24 (зарплата – 1,95 млн долларов за сезон). Стороны пока не обсуждали его продление.
«Для меня это не новая должность, но я смотрю на нее так, потому что у меня другой босс. В этом и заключается новизна.
Когда Брэд сказал мне, что я остаюсь, он прибавил, что мы обсудим продление контракта позже.
У него сейчас масса забот, и я понимаю, что когда придет время, мы поговорим об этом, посмотрим, что будет устраивать меня и клуб. Сейчас я сосредоточен на углублении знакомства с Брэдом», – сказал Киф.
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