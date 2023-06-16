«Торонто» и главный тренер Киф обсудят продление контракта

Шелдон Киф может остаться на посту главного тренера «Торонто».

Ожидается, что новый генеральный менеджер команды Брэд Треливинг и тренер обсудят подписание нового контракта.

На данный момент у специалиста нет соглашения на следующий сезон. Треливинг сменил Кайла Дубаса на посту генменеджера «Мэйпл Лифс».

Известно, что Треливинг и Киф совместно занимаются поиском помощника в штаб после того, как Спенсер Карбери возглавил «Вашингтон».

Шелдон Киф тренирует канадскую команду с ноября 2019 года.

В прошедшем сезоне «Торонто» прошел «Тампу» в первом раунде, но проиграл «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.