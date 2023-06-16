«Торонто» и главный тренер Киф обсудят продление контракта

Теги Торонто НХЛ Брэд Треливинг Шелдон Киф Хоккей

Шелдон Киф может остаться на посту главного тренера «Торонто».

Ожидается, что новый генеральный менеджер команды Брэд Треливинг и тренер обсудят подписание нового контракта.

На данный момент у специалиста нет соглашения на следующий сезон. Треливинг сменил Кайла Дубаса на посту генменеджера «Мэйпл Лифс».

Известно, что Треливинг и Киф совместно занимаются поиском помощника в штаб после того, как Спенсер Карбери возглавил «Вашингтон».

Шелдон Киф тренирует канадскую команду с ноября 2019 года.

В прошедшем сезоне «Торонто» прошел «Тампу» в первом раунде, но проиграл «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

1 комментарий

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Tima_Milan
дубась, Дубас!
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