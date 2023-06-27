Треливинг подтвердил, что Киф продолжит тренировать «Торонто»: «Шелдон вернется. У него хорошие отношения с игроками. Они думают, что он хороший тренер»

Брэд Треливинг подтвердил, что Шелдон Киф останется главным тренером «Торонто».

Киф тренирует канадскую команду с ноября 2019 года. В сезоне-2023/24 « » проиграл «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

Треливинг сменил Кайла Дубаса на посту генерального менеджера «Мэйпл Лифс» 31 мая.

«Шелдон вернется. У него действительно хорошие отношения с игроками.

Все они думают, что он хороший тренер. Я думаю, что между ними действительно прочная связь», – сказал генеральный менеджер «Мэйпл Лифс».