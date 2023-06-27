Треливинг подтвердил, что Киф продолжит тренировать «Торонто»: «Шелдон вернется. У него хорошие отношения с игроками. Они думают, что он хороший тренер»
Брэд Треливинг подтвердил, что Шелдон Киф останется главным тренером «Торонто».
Киф тренирует канадскую команду с ноября 2019 года. В сезоне-2023/24 «Торонто» проиграл «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.
Треливинг сменил Кайла Дубаса на посту генерального менеджера «Мэйпл Лифс» 31 мая.
«Шелдон вернется. У него действительно хорошие отношения с игроками.
Все они думают, что он хороший тренер. Я думаю, что между ними действительно прочная связь», – сказал генеральный менеджер «Мэйпл Лифс».
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