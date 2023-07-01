Агент Порядина о контракте со «Спартаком»: «Учитывали стратегию клуба, какая команда собирается. Жамнов – ключевая фигура»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Александр Черных Павел Порядин Хоккей

Агент Павла Порядина высказался о подписании игроком 3-летнего контракта со «Спартаком».

«После переговоров были озвучены пожелания «Спартака», мы взяли паузу и Павел принял решение, что это предложение его устраивает.

Учитывали условия, стратегию клуба и то, какая команда там собирается. Немаловажно и то, что в клуб пришел Алексей Жамнов.

Если бы был другой главный тренер, то не думаю, что Порядин бы подписал контракт на три года. Ключевая фигура в подписании этого соглашения - Алексей Жамнов», - сказал Александр Черных

В минувшем сезоне 26-летний Порядин набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах за «Нефтехимик» в Фонбет Чемпионате КХЛ, а также 4 (2+2) очка в 6 играх Кубка Гагарина.

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