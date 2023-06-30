5 вратарей из России выбраны на драфте НХЛ – это повторение рекорда. Заврагин и Волохин из «Мамонтов Югры» – 1-й и 2-й в списке

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5 российских вратарей выбраны на драфте НХЛ – повторение рекорда.

Впервые столько российских голкиперов на одном драфте выбрали в 2021 году. 

В этот раз «Филадельфия» взяла Егора Заврагина (3-й раунд, 87-й номер), «Монреаль» – Евгения Волохина (5-й раунд, 144-й номер).

Примечательно, что оба этих вратаря выступают за «Мамонтов Югры». 

Кроме того, «Каролина» взяла Руслана Хажеева (5-й раунд, 158-й номер, «Белые Медведи») и Егора Вельмакина (7-й раунд, 222-й номер, «Буран», перешел в «Динамо» Минск), «Калгари» – Егора Егорова (6-й раунд, 167-й номер, МХК «Динамо»).

 

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