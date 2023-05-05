«Спартак» выменял второго снайпера ВХЛ Беляева у «Ижстали» на денежную компенсацию

Теги Спартак Ижсталь переходы КХЛ ВХЛ Александр Беляев Хоккей

«Спартак» выменял второго снайпера ВХЛ Александра Беляева.

Нападающий перешел в систему московского клуба из «Ижстали» в обмен на денежную компенсацию.

С игроком подписан двусторонний контракт сроком на два года.

В минувшем сезоне 24-летний Беляев стал вторым снайпером ВХЛ, набрав 42 (24+18) очка в 49 матчах за «Ижсталь».

В сезоне-2021/22 он дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в составе «Нефтехимика».

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2 комментария

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Демид Котов
Молодцы, хороший выбор в целом, пожелаем удачи!
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Иван Правспарт
Вот это нормалёк такие ребята нам нужны.
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