«Спартак» выменял второго снайпера ВХЛ Беляева у «Ижстали» на денежную компенсацию

«Спартак» выменял второго снайпера ВХЛ Александра Беляева.

Нападающий перешел в систему московского клуба из « » в обмен на денежную компенсацию.

С игроком подписан двусторонний контракт сроком на два года.

В минувшем сезоне 24-летний Беляев стал вторым снайпером , набрав 42 (24+18) очка в 49 матчах за «Ижсталь».

В сезоне-2021/22 он дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в составе «Нефтехимика».