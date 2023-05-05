«Спартак» выменял второго снайпера ВХЛ Беляева у «Ижстали» на денежную компенсацию
«Спартак» выменял второго снайпера ВХЛ Александра Беляева.
Нападающий перешел в систему московского клуба из «Ижстали» в обмен на денежную компенсацию.
С игроком подписан двусторонний контракт сроком на два года.
В минувшем сезоне 24-летний Беляев стал вторым снайпером ВХЛ, набрав 42 (24+18) очка в 49 матчах за «Ижсталь».
В сезоне-2021/22 он дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в составе «Нефтехимика».
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