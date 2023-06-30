Симашев о драфте НХЛ: «В «Аризоне» на интервью спросили: «Кого еще порекомендуешь?» Я им говорю: «Можно взять Гуляева, но пусть будет Бут»
Дмитрий Симашев сказал, что советовал «Аризоне» обратить внимание на Даниила Бута.
«Койотис» выбрали россиян из «Локомотива» на драфте НХЛ: защитника Симашева под 6-м номером, форварда Бута – под 12-м.
– Ваше видео стало мемом в соцсетях, как вы болели за то, чтобы в «Аризону» под номером 12 попал бы и Даниил Бут.
– Вообще, когда я ходил к «Аризоне» на интервью, они спросили: «Кого порекомендуешь нам еще выбрать?». Я им говорю: «Можно взять Гуляева, но пусть будет Бут. Это мой одноклубник».
И вдруг выбирают Бута. Я такой: «Да как так, ребята?! Вы второй раз меня удивили!». В этот день «Аризона» просто не оставила у меня никаких эмоций.
– А почему «Койотис» так активно брали наших игроков? Может, там скаут русский работает?
– Если честно, даже нет мысли, почему так. Но они хорошо работают, и у каждого клуба НХЛ есть свой штат скаутов, есть стратегия формирования команды. Они очень много разбирают игроков. НХЛ вообще отличается доскональным подходом.
«Аризона» взяла двоих наших, но «Каролина» – сразу пятерых! Я рад, что «Койотис» взяли меня с Даней. Значит, уверены в нас. Хотят, чтобы мы играли за их франшизу, – сказал Симашев.
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