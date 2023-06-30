Симашев о драфте НХЛ: «В «Аризоне» на интервью спросили: «Кого еще порекомендуешь?» Я им говорю: «Можно взять Гуляева, но пусть будет Бут»

Теги Локомотив Аризона НХЛ КХЛ Матч ТВ Михаил Гуляев Дмитрий Симашев Даниил Бут Хоккей

Дмитрий Симашев сказал, что советовал «Аризоне» обратить внимание на Даниила Бута.

«Койотис» выбрали россиян из «Локомотива» на драфте НХЛ: защитника Симашева под 6-м номером, форварда Бута – под 12-м. 

– Ваше видео стало мемом в соцсетях, как вы болели за то, чтобы в «Аризону» под номером 12 попал бы и Даниил Бут.

– Вообще, когда я ходил к «Аризоне» на интервью, они спросили: «Кого порекомендуешь нам еще выбрать?». Я им говорю: «Можно взять Гуляева, но пусть будет Бут. Это мой одноклубник».

И вдруг выбирают Бута. Я такой: «Да как так, ребята?! Вы второй раз меня удивили!». В этот день «Аризона» просто не оставила у меня никаких эмоций.

– А почему «Койотис» так активно брали наших игроков? Может, там скаут русский работает?

– Если честно, даже нет мысли, почему так. Но они хорошо работают, и у каждого клуба НХЛ есть свой штат скаутов, есть стратегия формирования команды. Они очень много разбирают игроков. НХЛ вообще отличается доскональным подходом.

«Аризона» взяла двоих наших, но «Каролина» – сразу пятерых! Я рад, что «Койотис» взяли меня с Даней. Значит, уверены в нас. Хотят, чтобы мы играли за их франшизу, – сказал Симашев. 

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6 комментариев

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5kywn5cddd
Он сказал это Колби Армстронгу на ютабе Спортснета😂
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Serge Vendino
Аризона вообще без скаутов обходится походу))
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ДнепрЧемпион1983
Уровень отбора! Как симашев скажет!:)
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vzhik \0
Генменеджер Аризоны.
Вы выбираете, как скаут скажет
Ну а мы, как Симашев скажет
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Амфитрион
Аризонские парни настолько суровы, что выбирают игрока на драфте по совету другого игрока с драфта.
+1
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Max Bochkov
Через два года приедут играть уже не в Аризону, а в какую-нибудь Юту...)
К тому моменту клуб себе натанкует и некствана какого-нибудь, а может и Мэтьюса заманит...
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