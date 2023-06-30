«Чикаго» подпишет с Перри контракт на год и 4 млн долларов (TSN)

«Чикаго» подпишет с форвардом Кори Перри контракт на год и 4 млн долларов.

Об этом сообщает TSN.

Таким образом, 38-летний игрок получит такое же соглашение, как у другого ветерана – форварда Ника Фолиньо.

По контракту с истекающим сроком действия зарплата нападающего составляет 1 млн долларов в год.

В прошедшем сезоне Перри играл за «Тампу» и набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «минус 28» в 81 матче регулярного чемпионата . В плей-офф – 5 (2+3) баллов в 6 играх.

выходил в финал Кубка Стэнли с четырьмя разными командами – «Анахаймом», «Далласом», «Монреалем» и «Тампой». С «Дакс» он выиграл трофей в 2007 году.