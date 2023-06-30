«Чикаго» подпишет с Перри контракт на год и 4 млн долларов (TSN)

Теги Чикаго Кори Перри НХЛ Хоккей

«Чикаго» подпишет с форвардом Кори Перри контракт на год и 4 млн долларов.

Об этом сообщает TSN.

Таким образом, 38-летний игрок получит такое же соглашение, как у другого ветерана – форварда Ника Фолиньо. 

По контракту с истекающим сроком действия зарплата нападающего составляет 1 млн долларов в год. 

В прошедшем сезоне Перри играл за «Тампу» и набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «минус 28» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 5 (2+3) баллов в 6 играх.

Кори Перри выходил в финал Кубка Стэнли с четырьмя разными командами – «Анахаймом», «Далласом», «Монреалем» и «Тампой». С «Дакс» он выиграл трофей в 2007 году. 

16 комментариев

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ottomann
Нормальный пенсионный бонус Перри получит🔥
+7
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Александр Балабанов
Ответ ABarca777
Если ему Чикаго 4 навалили, то почему тогда 2 года в Тампе он за 1 млн выступал. Других клубов не было, кто готов был дать ему больше 1 млн в те годы? А так круто, конечно. Два года по 1 млн, а возраст то тик-ток...
В Тампу за Кубком же шел, ну
+5
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ABarca777
Если ему Чикаго 4 навалили, то почему тогда 2 года в Тампе он за 1 млн выступал. Других клубов не было, кто готов был дать ему больше 1 млн в те годы? А так круто, конечно. Два года по 1 млн, а возраст то тик-ток...
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Белый офицер
Что там опять пособие от Брисбуа?! Говорю же менеджмент Чикаго в эйфории после драфта и занимается благотворительностью(творит дичь)
+4
-1
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Дмитрий Кутузов
Ответ Владимир Бакшеев
Ну норм. Как ментор для молодежи самое оно
Чёт кучеряво этот ментор обошёлся
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Владимир Бакшеев
Ну норм. Как ментор для молодежи самое оно
+1
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ABarca777
Ответ Александр Балабанов
В Тампу за Кубком же шел, ну
У него кубок есть. Я думал, что он пошел туда потому что других вариантов не было. Ну другой клуб бы ему условно до 2х лямов насыпал. Но не в 4 раза же больше контракт. И тогда в 36 и 38 -это две большие разницы.
Либо Чикаго переплатило слишком (что, вероятно), либо мы чего-то не знаем.
И идти за кубком в Тампу, которая выиграла два КС подряд. Кто ей дал бы еще. Вообще Тампа уже вряд ли кубок возьмет без значительного омоложения состава.
Блин, я никак не могу понять Барбашев - топ из топа - 5млн. Перри в 38 - 4. Нюлландер, Дюбуа по 8.5-10 млн... Смешно. Эффективность Барбашева, особенно в ПО, на порядок выше этих.. Где справедливость? В хоккее пиар так же работает. Все считают (любые показатели), а платят по понтам.
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Strannix
Фолиньо - 4 млн, Перри -4 млн. походу самое дорогая 4 тройка в лиге будет)
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jigga
Чикаго ветерана Брэда Ричардса взяла кажись за 1-2 ляма, и они в итоге поднял кубок над головой в 2015 году.
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konstantin khmel
Новая роль для Перри и Фольнио. Игрок/ментор, теперь и репетиторством будут заниматься, уроки на дому, ещё можно личную историю хоккея преподавать.
Это конечно не 1 млн, а 4. Дичь.

Параллельно нужен правый винг во второе звено Райхелю, но судя по разбрасыванию деньгами это будет типа 6-7 млн за Компфера, например. Уж точно не Перри эту роль играет должен
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АРХАТ
Жирноватенько, особенно на фоне статы последнего сезона, ну и возраста само собой.
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разноцветный логотип
Чикаго стреляет до пола зарплат, ну и мож Перри откатит немного))0
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KV
Видимо до дедлайна поиграет, а там обменяют за пики с удержание зп. Может в туже Тампу. Новая схема у клубов выходящих в ПО, как обойти потолок.
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Александр Балабанов
Ответ ABarca777
У него кубок есть. Я думал, что он пошел туда потому что других вариантов не было. Ну другой клуб бы ему условно до 2х лямов насыпал. Но не в 4 раза же больше контракт. И тогда в 36 и 38 -это две большие разницы. Либо Чикаго переплатило слишком (что, вероятно), либо мы чего-то не знаем. И идти за кубком в Тампу, которая выиграла два КС подряд. Кто ей дал бы еще. Вообще Тампа уже вряд ли кубок возьмет без значительного омоложения состава. Блин, я никак не могу понять Барбашев - топ из топа - 5млн. Перри в 38 - 4. Нюлландер, Дюбуа по 8.5-10 млн... Смешно. Эффективность Барбашева, особенно в ПО, на порядок выше этих.. Где справедливость? В хоккее пиар так же работает. Все считают (любые показатели), а платят по понтам.
Есть, но когда это было?)

А Чикаго что обсуждать? Им все равно сейчас надо забивать платежку, они еще даже до пола зарплат не достают.
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Maxim Shumov
Ответ ABarca777
Если ему Чикаго 4 навалили, то почему тогда 2 года в Тампе он за 1 млн выступал. Других клубов не было, кто готов был дать ему больше 1 млн в те годы? А так круто, конечно. Два года по 1 млн, а возраст то тик-ток...
Чикаго вроде как испытывает проблемы с минимально допустимым потолком зарплат
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