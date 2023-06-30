«Чикаго» подпишет с Перри контракт на год и 4 млн долларов (TSN)
«Чикаго» подпишет с форвардом Кори Перри контракт на год и 4 млн долларов.
Об этом сообщает TSN.
Таким образом, 38-летний игрок получит такое же соглашение, как у другого ветерана – форварда Ника Фолиньо.
По контракту с истекающим сроком действия зарплата нападающего составляет 1 млн долларов в год.
В прошедшем сезоне Перри играл за «Тампу» и набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «минус 28» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 5 (2+3) баллов в 6 играх.
Кори Перри выходил в финал Кубка Стэнли с четырьмя разными командами – «Анахаймом», «Далласом», «Монреалем» и «Тампой». С «Дакс» он выиграл трофей в 2007 году.
Либо Чикаго переплатило слишком (что, вероятно), либо мы чего-то не знаем.
И идти за кубком в Тампу, которая выиграла два КС подряд. Кто ей дал бы еще. Вообще Тампа уже вряд ли кубок возьмет без значительного омоложения состава.
Блин, я никак не могу понять Барбашев - топ из топа - 5млн. Перри в 38 - 4. Нюлландер, Дюбуа по 8.5-10 млн... Смешно. Эффективность Барбашева, особенно в ПО, на порядок выше этих.. Где справедливость? В хоккее пиар так же работает. Все считают (любые показатели), а платят по понтам.
Это конечно не 1 млн, а 4. Дичь.
Параллельно нужен правый винг во второе звено Райхелю, но судя по разбрасыванию деньгами это будет типа 6-7 млн за Компфера, например. Уж точно не Перри эту роль играет должен
А Чикаго что обсуждать? Им все равно сейчас надо забивать платежку, они еще даже до пола зарплат не достают.