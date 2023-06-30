Генменеджер «Филадельфии» о Мичкове: «Надеемся, это будет хоумран. Готовы пойти на риск, чтобы заполучить игрока, который делает разницу»

Генменеджер «Филадельфии» заявил, что связывает большие надежды с Матвеем Мичковым.

«Флайерс» выбрали 18-летнего россиянина под общим 7-м номером. Контракт Мичкова со СКА рассчитан до 2026 года.

«Мы сделали мощный замах, но надеемся, что это будет хоумран (игровая ситуация в бейсболе, когда отбивающий и игроки на базах после удара могут пробежать в дом и принести команде очки – Sports.ru). Время покажет. Немного преждевременно судить, но мы чувствуем, что когда он будет готов приехать в , то может стать игроком, делающим разницу. Так что мы готовы пойти на риск и немного подождать, чтобы заполучить такого хоккеиста», – сказал .

Он сообщил, что «Флайерс» дважды общались с Мичковым.

«Мы его прожарили. Задавали действительно трудные вопросы, и полученные ответы нас удовлетворили. Хотя наверняка никогда не знаешь, но у нас хорошие предчувствия», – признался Бриэр.

В частности, спросили, не боится ли он играть в Филадельфии, на что он ответил, что хочет выступать за «Флайерс».

«Мы хотим получить игроков, которые не боятся играть в Филадельфии, потому что, по правде говоря, играть тут порой непросто. Но если ты действуешь со страстью и даешь результат, это [место] может стать совершенно особенным. [Фанаты] уважают это. Но такой вызов не каждому по плечу. Так что ответ Матвея был отличный», – заключил Бриэр.

Мичков поцеловал эмблему «Филадельфии». Еще 3 года он – игрок СКА