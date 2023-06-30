Мичков о 29 форвардах в СКА: «Здоровая конкуренция – залог успеха. Сделаю все возможное, чтобы пробиться в основу»

Теги СКА КХЛ Матч ТВ Матвей Мичков Хоккей

Форвард СКА Матвей Мичков высказался о конкуренции в команде.

– Сейчас у СКА аж 29 форвардов. Конкуренция очень высокая. Как нужно работать летом, чтобы попасть в стартовый состав в КХЛ?

– Самое главное - это набраться терпения. Без этого сама работа будет уже не такая плодотворная. Надо пахать изо дня в день, доказывая, что ты лучше, чем кто-то.

Я люблю соревноваться и думаю, что здоровая конкуренция - это залог успеха. А если в команде есть ребята, которые играют лучше тебя - так это отлично. Значит, есть к чему стремиться, и есть кого обыгрывать.

Для меня это - новый вызов, к которому я должен быть готов. И я сделаю все возможное для этого, чтобы пробиться в основной состав СКА, – сказал Мичков. 

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11 комментариев

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banchik1
В какую же уродливую конструкцию превратился СКА Ротенберга!
+15
-1
+14
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рашит мухаметшин
а защитников сколько - 50 ?
+12
-1
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йозе марино
когда я каждый раз пишу про три состава ске, эти ребятки меня говорят, "ты хотя бы второй назови")), а тут из нападающих можно команду собрать и на ворота троих поставить, может хоть так что то выиграют..
+9
0
+9
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Амфитрион
Мичкову-то хорошо, играй себе, а Роману теперь вписывать всех 29-ть в систему, тут даже такой мега-мозг может засбоить.
+8
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+8
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йозе марино
хк пылесос..
+4
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Кино Музыка
Проще прервать контракт.
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Sever12
Серьёзно, а вот ФХР так не считает, они искусственно создают рабочие места в КХЛ, а то что в СКА сидит куча народа, это здоровая конкуренция....
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Art Kalistratov
Наверное самая конкурентная команда лиги, ну естественный отбор - это очень даже хорошо)!
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Раман Гринджев
Да, есть кем его заменить, уж точно
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