Мичков о 29 форвардах в СКА: «Здоровая конкуренция – залог успеха. Сделаю все возможное, чтобы пробиться в основу»

Форвард СКА Матвей Мичков высказался о конкуренции в команде.

– Сейчас у СКА аж 29 форвардов. Конкуренция очень высокая. Как нужно работать летом, чтобы попасть в стартовый состав в ?

– Самое главное - это набраться терпения. Без этого сама работа будет уже не такая плодотворная. Надо пахать изо дня в день, доказывая, что ты лучше, чем кто-то.

Я люблю соревноваться и думаю, что здоровая конкуренция - это залог успеха. А если в команде есть ребята, которые играют лучше тебя - так это отлично. Значит, есть к чему стремиться, и есть кого обыгрывать.

Для меня это - новый вызов, к которому я должен быть готов. И я сделаю все возможное для этого, чтобы пробиться в основной состав , – сказал Мичков.