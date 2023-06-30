Зюзин – Мичкову: «Не спешить и очень много работать. Идеальный пример – Капризов»

Теги СКА Филадельфия Миннесота Даниэль Бриэр Андрей Зюзин НХЛ драфт НХЛ КХЛ Кирилл Капризов Матвей Мичков Хоккей

Андрей Зюзин посоветовал Матвею Мичкову последовать примеру Кирилла Капризова.

На минувшем драфте НХЛ Мичков был выбран «Филадельфией» под общим 7-м номером.

– Отмечу очень хороший сценарий драфта для бывшего подопечного по «Сочи» Мичкова. Хорошо знаю генерального менеджера «Филадельфии» Бриэра, мы часто пересекались в НХЛ. Считаю, что стратегически он победил на этом драфте.

– Почему?

– Бриэр, выбирая лишь седьмым, взял самого талантливого форварда драфта наряду с первым номером Бедардом. Бриэр строит новую команду, у него есть карт-бланш на два-три года, он не спешит, насколько это возможно в таком жестком бизнесе, как НХЛ.

Поэтому у Мичкова имеются все шансы, чтобы отработать контракт со СКА, сформироваться, выйти на высочайший уровень и занять уже подготовленное место лидера в «Филадельфии». Здесь интересы всех трех сторон – Мичкова, СКА, «Филли» – совпадают. Нужна только идеальная работа.

– С Мичковым удалось пообщаться?

– Да, уже поговорили. Матвей понимает, что в Нэшвилле мог уйти раньше. Например, на собеседовании очень активной была та же «Аризона», но Матвей сразу сказал о своих планах в КХЛ. Наверное, кого-то это охладило.

Я так понял, что Мичков очень доволен решением «Филадельфии». Все видели, как Бриэр объявлял выбор нашего форварда и как Матвей выходил. На сцене они стояли как братья, так что Бриэр и Мичков похожи не только по стилю своей игры (смеется).

– Ваши пожелания Мичкову?

– Не спешить и очень много работать. Помню, как несколько лет назад у нас из Уфы, а потом и из Москвы уезжал Капризов, которому удалось сделать в «Миннесоте» блестящую карьеру. Идеальный пример! – сказал бывший спортивный директор «Сочи».

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2 комментария

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42mk@
Нхл жёсткий бизнес? Я думал кхл. Тренера отлетают через год, игроки в среднем контракт на год подписывают. Короче всем на результат дают ровно год.
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Кино Музыка
И отстать от Бедарда навсегда.
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