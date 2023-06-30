Зюзин – Мичкову: «Не спешить и очень много работать. Идеальный пример – Капризов»

Андрей Зюзин посоветовал Матвею Мичкову последовать примеру Кирилла Капризова.

На минувшем драфте НХЛ Мичков был выбран «Филадельфией» под общим 7-м номером.

– Отмечу очень хороший сценарий драфта для бывшего подопечного по «Сочи» Мичкова. Хорошо знаю генерального менеджера «Филадельфии» , мы часто пересекались в НХЛ. Считаю, что стратегически он победил на этом драфте.

– Почему?

– Бриэр, выбирая лишь седьмым, взял самого талантливого форварда драфта наряду с первым номером Бедардом. Бриэр строит новую команду, у него есть карт-бланш на два-три года, он не спешит, насколько это возможно в таком жестком бизнесе, как НХЛ.

Поэтому у Мичкова имеются все шансы, чтобы отработать контракт со , сформироваться, выйти на высочайший уровень и занять уже подготовленное место лидера в «Филадельфии». Здесь интересы всех трех сторон – Мичкова, СКА, «Филли» – совпадают. Нужна только идеальная работа.

– С Мичковым удалось пообщаться?

– Да, уже поговорили. Матвей понимает, что в Нэшвилле мог уйти раньше. Например, на собеседовании очень активной была та же «Аризона», но Матвей сразу сказал о своих планах в . Наверное, кого-то это охладило.

Я так понял, что Мичков очень доволен решением «Филадельфии». Все видели, как Бриэр объявлял выбор нашего форварда и как выходил. На сцене они стояли как братья, так что Бриэр и Мичков похожи не только по стилю своей игры (смеется).

– Ваши пожелания Мичкову?

– Не спешить и очень много работать. Помню, как несколько лет назад у нас из Уфы, а потом и из Москвы уезжал , которому удалось сделать в «Миннесоте» блестящую карьеру. Идеальный пример! – сказал бывший спортивный директор «Сочи».