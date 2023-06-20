«Бостон» может заинтересоваться Экман-Ларссоном. «Ванкувер» выкупил договор защитника
Оливер Экман-Ларссон может перейти в «Бостон».
«Ванкувер» ранее принял решение выкупить четыре года контракта шведского защитника, который становится свободным агентом и может выбрать свой новый клуб.
Сообщается, что «Бостон» может проявить заинтересованность в игроке, поскольку команда и раньше изучала возможность приобретения Оливера Экман-Ларссона.
Более того, из «Брюинс» может уйти защитник Дмитрий Орлов, который обретает статус неограниченно свободного агента.
В прошедшем сезоне Оливер Экман-Ларссон набрал 22 (2+20) очка при показателе полезности «минус 24» в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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