«Анахайм» представил 3-й комплект формы в честь 30-летия клуба. Цвета – классические
«Анахайм» представил 3-й комплект формы в честь 30-летия клуба.
«Дакс» (изначально «Майти Дакс») дебютировали в НХЛ в сезоне-1993/94.
Новый комплект будет третьим в сезоне-2023/24.
Сливовый и нефритовый цвета – классические для клуба, а использовавшийся с 1995 по 2006 годы альтернативный логотип с утенком занял место основного.
Клуб впервые сыграет в новой форме в первом в сезоне домашнем матче – против «Каролины» (15 октября).
Фото: Sportslogos.net
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