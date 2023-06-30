«Анахайм» представил 3-й комплект формы в честь 30-летия клуба. Цвета – классические

«Анахайм» представил 3-й комплект формы в честь 30-летия клуба.

«Дакс» (изначально «Майти Дакс») дебютировали в в сезоне-1993/94.

Новый комплект будет третьим в сезоне-2023/24.

Сливовый и нефритовый цвета – классические для клуба, а использовавшийся с 1995 по 2006 годы альтернативный логотип с утенком занял место основного.

Клуб впервые сыграет в новой форме в первом в сезоне домашнем матче – против «Каролины» (15 октября).

Фото: Sportslogos.net