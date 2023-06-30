«Анахайм» представил 3-й комплект формы в честь 30-летия клуба. Цвета – классические

Теги Анахайм НХЛ игровая форма стиль Хоккей

«Анахайм» представил 3-й комплект формы в честь 30-летия клуба.

«Дакс» (изначально «Майти Дакс») дебютировали в НХЛ в сезоне-1993/94. 

Новый комплект будет третьим в сезоне-2023/24.

Сливовый и нефритовый цвета – классические для клуба, а использовавшийся с 1995 по 2006 годы альтернативный логотип с утенком занял место основного. 

Клуб впервые сыграет в новой форме в первом в сезоне домашнем матче – против «Каролины» (15 октября).

Фото: Sportslogos.net

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxximus
Круть
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strannix
ИМХО, Одна из самых красивых форм в истории НХЛ
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FaithDevotion
Лучшая цветовая гамма в истории, на мой вкус
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vedved
О, я помню у меня был двухсторонний пуховик с такой их формой)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Firsov
На АХЛ-овскую похожа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий