«Калгари» показал свитер в честь Месяца афроамериканской истории. Дизайн посвящен нигерийскому наследию Игинлы

Теги Калгари Джером Игинла НХЛ Западная хоккейная лига Калгари Хитмен игровая форма стиль Хоккей

«Калгари» показал свитер в честь Месяца афроамериканской истории.

Сообщается, что дизайн джерси посвящен нигерийскому наследию Джерома Игинлы и его многочисленным достижениям за время игры в клубе.

Канадский форвард нигерийского происхождения выступал за «Калгари» с 1996 по 2013 год.

Клуб проведет предматчевую раскатку в этих джерси 28 февраля.

Отмечается, что в качестве модели для фото выступил нападающий Лондон Хойлетт из «Калгари Хитмен». 

 

 

Фото: twitter.com/NHLFlames

3 комментария

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Антон Якимцев
Интересный Маджонг
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Белый офицер
Что то Игинла совсем плохо выглядит ... .. .
+8
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Артём Стёпин
лого и номер круто смотрятся.
+3
-1
+2
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