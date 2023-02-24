«Калгари» показал свитер в честь Месяца афроамериканской истории. Дизайн посвящен нигерийскому наследию Игинлы

«Калгари» показал свитер в честь Месяца афроамериканской истории.

Сообщается, что дизайн джерси посвящен нигерийскому наследию и его многочисленным достижениям за время игры в клубе.

Канадский форвард нигерийского происхождения выступал за «Калгари» с 1996 по 2013 год.

Клуб проведет предматчевую раскатку в этих джерси 28 февраля.

Отмечается, что в качестве модели для фото выступил нападающий Лондон Хойлетт из « ».

Фото: twitter.com/NHLFlames