«Калгари» показал свитер в честь Месяца афроамериканской истории. Дизайн посвящен нигерийскому наследию Игинлы
«Калгари» показал свитер в честь Месяца афроамериканской истории.
Сообщается, что дизайн джерси посвящен нигерийскому наследию Джерома Игинлы и его многочисленным достижениям за время игры в клубе.
Канадский форвард нигерийского происхождения выступал за «Калгари» с 1996 по 2013 год.
Клуб проведет предматчевую раскатку в этих джерси 28 февраля.
Отмечается, что в качестве модели для фото выступил нападающий Лондон Хойлетт из «Калгари Хитмен».
Фото: twitter.com/NHLFlames
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