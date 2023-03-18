«Торонто» сыграл с «Каролиной» в бело-зеленой форме в честь дня Святого Патрика
«Торонто» сыграл с «Каролиной» в бело-зеленой форме в честь дня Святого Патрика.
«Лифс» обыграли «Харрикейнс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал форвард Остон Мэттьюс.
«Торонто» сыграл в бело-зеленой форме в честь дня Святого Патрика (17 марта) – покровителя Ирландии.
В период с 1919 по 1927 годы канадский клуб назывался «Сент-Патрикс».
В бело-зеленых цветах команда выиграла Кубок Стэнли в 1922 году, победив в финале чемпиона Тихоокеанской ассоциации «Ванкувер Миллионерс» (3-2).
1 комментарий