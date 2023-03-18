«Торонто» сыграл с «Каролиной» в бело-зеленой форме в честь дня Святого Патрика

Теги Торонто Каролина НХЛ игровая форма Остон Мэттьюс стиль Хоккей

«Торонто» сыграл с «Каролиной» в бело-зеленой форме в честь дня Святого Патрика.

«Лифс» обыграли «Харрикейнс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал форвард Остон Мэттьюс

«Торонто» сыграл в бело-зеленой форме в честь дня Святого Патрика (17 марта) – покровителя Ирландии. 

В период с 1919 по 1927 годы канадский клуб назывался «Сент-Патрикс».

В бело-зеленых цветах команда выиграла Кубок Стэнли в 1922 году, победив в финале чемпиона Тихоокеанской ассоциации «Ванкувер Миллионерс» (3-2). 

1 комментарий

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cnfc
уффф......отлегло. думал в желто блакитной
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