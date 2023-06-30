Мифтахов об отставке Знарка: «Не очень приятная новость была. Тогда я получал много игрового времени в «Ак Барсе»

Амир Мифтахов рассказал, почему удивился отставке Олега Знарка.

Главный тренер уволился из «Ак Барса» в начале декабря 2022 года, когда казанцы занимали 7-е место в таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 36 играх.

– Игроки казанской команды признавались, что удивились отставке Знарка. А вы?

– Конечно, тоже был очень удивлен. Еду за рулем домой после матча, вижу в телеграме такую новость.

В тот момент я получал много игрового времени, чувствовал себя хорошо, мне приятно было работать под руководством Олега Валерьевича. Не очень приятная новость была, не ожидал, – сказал вратарь « ».