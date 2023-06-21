Амир Мифтахов: «У «Ак Барса» одна из лучших раздевалок в мире. Это говорят хоккеисты, которые играли в НХЛ»

Амир Мифтахов считает, что у «Ак Барса» одна из лучших раздевалок в мире.

– Сильно ли поменялась твоя игра в по сравнению с АХЛ?

– Не сильно, но что-то поменялось, я этим сам не особо доволен. Хочу вернуть то, что у меня было там: вратарские детальки, в плане зонной игры – где как правильно сыграть, в каких позициях, где я должен находиться. Чуть побольше надо посидеть над этим, разобрать.

– Где круче раздевалка – в Тампе или в Казани?

– Думаю, что в Казани одна из лучших раздевалок в мире. Это говорят хоккеисты, которые играли в НХЛ, поэтому про эту раздевалку уже слышал весь мир вроде как, – сказал вратарь.