Амир Мифтахов: «В КХЛ ждут результат здесь и сейчас, за ошибку жестче наказывают. А в АХЛ дают возможность исправиться»

Амир Мифтахов рассказал о разнице между КХЛ и АХЛ в игре и тренировочном процессе.

– Сильно ли поменялась твоя игра в по сравнению с ?

– Не сильно, но что-то поменялось, я этим сам не особо доволен. Хочу вернуть то, что у меня было там: вратарские детальки, в плане зонной игры – где как правильно сыграть, в каких позициях, где я должен находиться. Чуть побольше надо посидеть над этим, разобрать.

– Как тебе тренировочный процесс в первой команде в плане подготовки к играм? Анализ, теория и прочее, в отличие от АХЛ?

– В КХЛ другая степень ответственности, от тебя ждут результат здесь и сейчас, не смотрят на завтра-послезавтра. Здесь за ошибку жестче наказывают, ты можешь пропустить матч и не один. А в АХЛ тебе дают возможность исправиться в следующей игре.

– Как тебе физическая подготовка, начиная с предсезонки? Есть ли отличия по физухе от АХЛ?

– Здесь все по расписанию. А там сам готовишься к сезону, сборы проходишь, приезжаешь на две недели в тренировочный лагерь и все.

Все ребята собираются, проходят сборы и готовятся к сезону все вместе. Везде свое видение, свой подход. Конечно, удобнее заниматься самому, более индивидуально. Знаешь свое тело, работаешь индивидуально с тренерами. Наверное, это лучше, не знаю, – сказал вратарь « ».