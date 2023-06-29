Симашев о драфте: «Быть в НХЛ – моя мечта. Я шокирован. Выбран шестым, это невероятно»

Теги Локомотив Аризона НХЛ драфт НХЛ КХЛ Дмитрий Симашев Хоккей

Дмитрий Симашев поделился эмоциями после выбора «Аризоной» на драфте НХЛ.

«Койотис» взяли Симашева под 6-м номером на драфте НХЛ. Его выбрали выше всех защитников из России в XXI веке.

«Когда они назвали мое имя, моя мама ахнула и сказала: «Я горжусь, это твоя мечта – быть задрафтованным».

Быть в НХЛ – моя мечта, и я шокирован. Выбран шестым, да, это невероятно», – сказал защитник «Локомотива».

Дмитрий Симашев – первый русский на драфте НХЛ-2023, обошел даже Мичкова. Рассказываем, кто это такой

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ABarca777
моя мама ахнула... Наверное, хотел сказать, что она аху....а)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДнепрЧемпион1983
Молодчик! Удачи
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
успехов!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий