Симашев о драфте: «Быть в НХЛ – моя мечта. Я шокирован. Выбран шестым, это невероятно»

Дмитрий Симашев поделился эмоциями после выбора «Аризоной» на драфте НХЛ.

«Койотис» взяли под 6-м номером на драфте НХЛ. Его выбрали выше всех защитников из России в XXI веке.

«Когда они назвали мое имя, моя мама ахнула и сказала: «Я горжусь, это твоя мечта – быть задрафтованным».

Быть в НХЛ – моя мечта, и я шокирован. Выбран шестым, да, это невероятно», – сказал защитник « ».

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