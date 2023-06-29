Генменеджер «Аризоны» о Симашеве: «Называем его единорогом драфта. Трудно найти парней, которые могут так двигаться и кататься при таких габаритах»

Генеральный менеджер «Аризоны» назвал Дмитрия Симашева единорогом драфта.

«Койотис» взяли под 6-м номером на драфте НХЛ. Его выбрали выше всех защитников из России в XXI веке.

«Мы называем его единорогом драфта. Трудно найти парней, которые могут так двигаться и кататься при таких габаритах.

Мы немного познакомились с ним и просто влюбились в его характер как на льду, так и вне его.

У него есть лидерские качества, он хорошо говорит по-английски, и с этой стороны он очень интересный и интригующий проспект», – сказал Билл Армстронг.

Дмитрий Симашев – первый русский на драфте НХЛ-2023, обошел даже Мичкова. Рассказываем, кто это такой